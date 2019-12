El Senado dio luz verde a la reforma Tributaria y las leyes de emergencia Locales 28 de diciembre de 2019 Redacción Por Los impuestos Inmobiliario Rural y Urbano podrán subir un máximo del 65%. Ahora la acción legislativa pasa a Diputados, que sesiona el lunes.

FOTO SENADO SANTA FE CLAVE. El acuerdo en el Senado comenzó a gestarse el jueves cuando Perotti se reunió con senadores peronistas no alineados.

La Cámara de Senadores dio media sanción ayer al proyecto de reforma Tributaria pero con modificaciones que fijan un tope del 65% para los aumentos en los impuestos Inmobiliario Rural y Urbano, un porcentaje considerablemente inferior al 110% que proponía el Poder Ejecutivo provincial. Como el texto fue consensuado ya con el bloque mayoritario de Diputados, se descarta que será ley el lunes cuando esta cámara realice su sesión extraordinaria, que está convocada para las 15:00 hs.

El Senado también convirtió en ley la salida de Santa Fe del Pacto Fiscal -que se inició cuando el gobernador, Omar Perotti firmó el acuerdo junto a otros mandatarios provinciales y el presidente de la Nación, Alberto Fernández- y

aprobó la iniciativa que declara un conjunto de cuatro emergencias aunque en este caso no tendrá la misma suerte en la Cámara de Diputados, que esperará para darle tratamiento posiblemente en febrero.

La nueva ley Tributaria se convertirá en una pequeña victoria de la gestión de Perotti, aunque debió esforzarse en múltiples diálogos para lograr el objetivo, incluso buscando recomponer relaciones con los seis senadores liderados por Armando Traferri que no se muestran alineados al gobernador.

El senador radical Felipe Michlig (San Cristóbal) fue el encargado de resumir ante la prensa lo más importante de la ley que regulará la política impositiva santafesina en 2020. En tal sentido, destacó la labor realizada durante todo el jueves entre los diferentes bloques del Senado, pero sobre todo con el bloque del Frente Progresista en Diputados, que tiene mayoría. "Pudimos consensuar un texto de la ley tributaria y también de todo lo que concierne a la moratoria de impuestos provinciales que hoy le daríamos media sanción en la Cámara de Senadores y quedaría para ser tratado el lunes en Diputados", afirmó. "En el sector rural tuvimos especial cuidado de los pequeños contribuyentes para que el impacto del Inmobiliario no sea gravoso", explicó.

"Pudimos mejorar el mensaje del Ejecutivo, incluso con una mirada desde el ciudadano, poniéndole un tope al impuesto inmobiliario donde había categorías que pasaban el ciento por ciento de aumento y nosotros pusimos un tope máximo donde ninguna partida puede superar el 65 por ciento, que es mucho, pero hay que tener en cuenta que el Inmobiliario no se venía actualizando en los últimos años de acuerdo al nivel inflacionario. Esa mirada también la tenemos con los pequeños contribuyentes. En el sector rural tuvimos especial cuidado de los pequeños contribuyentes para que el impacto del Inmobiliario no sea gravoso", sostuvo Michlig.

Por último, indicó que el costoso consenso fue para facilitarle a Perotti "las herramientas necesarias al Ejecutivo provincial para el funcionamiento del Estado provincial, de los tres poderes, y para que puedan empezar desde el 1 de enero con esta ley tributaria que es muy importante para el funcionamiento del Estado". Y detalló que en lo que hace a Ingresos Brutos quedó en 5,5% para bancos públicos (el Municipal de Rosario) y cooperativos mientras que la alícuota será del 7% para el resto de las entidades financieras. ¿Y para las cerealeras? Subirá del actual 1,5% al 2%.