Caso Nisman: polémica por posible revisión de peritajes

BUENOS AIRES, 28 (NA).- El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró ayer que su par nacional, Sabina Frederic, "no tiene facultades para revisar la pericia" de Gendarmería sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman pero "sí tiene que rever si para realizarla hubo presiones externas", al tiempo que la Justicia descartó pedir un nuevo peritaje.

Berni se expresó así en medio de la polémica que se generó luego de que la ministra nacional anunciara que eventualmente se revisará el peritaje realizado en 2017 por Gendarmería Nacional, que señaló que el fiscal, hallado muerto en 2015 tras denunciar a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, fue asesinado.

"Hay una mala interpretación en lo que puede haber dicho la ministra. No tiene facultades para revisar la pericia, lo que sí tiene que rever es si para realizar esa pericia hubo presiones externas", señaló Berni en declaraciones a la señal de noticias A24.

El ex secretario de Seguridad de la Nación apuntó así a la contradicción entre el primer estudio que realizó el Cuerpo Médico Forense, que no encontró evidencias de un homicidio, y el que realizó dos años después Gendarmería Nacional.

Por otra parte, Berni tomó distancia de ambas hipótesis y afirmó: "No considero ni que lo mataron ni que se mató".

"Hubo una investigación a cargo de (la fiscal Viviana) Fein, dijeron que había sido mala, se la sacaron a Fein y estos cuatro años estuvo en la Justicia Federal. ¿Qué pruebas se sumaron en estos cuatro años?", agregó.

Además, el funcionario negó haber entrado al baño donde apareció el cuerpo de Nisman antes de que ingresara la fiscal y afirmó: "Las únicas personas que entraron al baño antes que la fiscal fueron el custodio y la madre de Nisman".

Por su parte, el fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación del caso, afirmó en declaraciones a La Nación que no tiene "ningún plan de repetir el peritaje", y respecto de las declaraciones de Frederic aseguró que nadie del Gobierno lo contactó.

La polémica surgió luego de que la ministra afirmara que una vez que reemplace a la cúpula de Gendarmería Nacional quiere "revisar en colaboración con la Justicia" el peritaje hecho en 2017 por esa fuerza.

El primer estudio del Cuerpo Médico Forense no encontró evidencias de un asesinato e indicó que pese a la falta de presencia de pólvora en la mano del fiscal podía señalarse que se trató de un suicidio, dado que no había rastros en el departamento del fiscal sobre la posible presencia de otras personas ni de que el cuerpo hubiera sido movido.

Pero un análisis multidisciplinario de una junta de especialistas realizado por Gendarmería indicó que había ketamina en el cuerpo de Nisman y que tenía golpes recientes: sobre la base de este peritaje la Justicia determinó que Nisman fue asesinado.



LAGOMARSINO

PEDIRÁ UN CAREO

El técnico informático Diego Lagomarsino, procesado en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, adelantó que pedirá a la Justicia que convoque a un careo entre los peritos de Gendarmería Nacional y los del Cuerpo Médico Forense a raíz de las conclusiones contradictorias.

Lagomarsino está procesado como partícipe necesario del presunto homicidio del fiscal -hipótesis que se impuso tras el peritaje de Gendarmería- por haber sido quien le entregó el arma que le provocó la muerte y que fue hallada con el cuerpo, el 18 de enero de 2015 en el baño del departamento Puerto Madero.

Según supo NA de fuentes de la causa, el técnico informático ya había pedido ese careo pero decidió hacerlo nuevamente tras la polémica que se generó por las declaraciones de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien adelantó su idea de revisar el peritaje de Gendarmería Nacional, hecho en 2017.

Con el peritaje de Gendarmería cambió la carátula de la causa y Lagomarsino fue procesado como partícipe necesario porque, según la Justicia, su rol fue entregar el arma homicida y luego plantar la teoría del suicidio, al insistir en que la misma había sido solicitada por el fiscal Nisman por temor a la seguridad suya y de sus hijas.

Hasta el momento, ni el fiscal Eduardo Taiano ni el juez Julián Ercolini solicitaron ninguna otra pericia, más allá de los dichos de la pericia, y solo ellos son quienes pueden ordenarla en el marco del expediente que tienen bajo su poder.