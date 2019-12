2019: año atravesado por las elecciones y la incertidumbre ANUARIO 2019 28 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

2019 fue como bien se dice, de “punta a punta” un año político, atravesado por cuatro convocatorias electorales –primarias y generales en la Provincia, y lo mismo a nivel nacional-, y una gran incertidumbre económica, producto de las expectativas generadas por las mismas elecciones, sobre todo después del resultado de las PASO nacionales que vaticinaron el último año de gobierno de Mauricio Macri, que en 2015 ganó ampliamente generando muchísimas expectativas de todo tipo en la ciudadanía, que con el paso de los meses y los años se fueron evaporando. Debe decirse que lo de Macri fue, en cuanto a los planes y propuestas de su discurso, su gran caballo de Troya. El “Plan del Norte”, la dinamización de las economías regionales, la ardua tarea en pos de la autosuficiencia energética que prometía el yacimiento de Vaca Muerta, y la pobreza “cero” quedaron sólo en eso, truncas e incompletas en obras, lo cual decepcionó a gran parte del electorado que lo llevó a la Presidencia en 2015. Una verdadera lástima, otra oportunidad histórica –de esas que presenta la Argentina cada tanto- despilfarrada.

En medio de ese torbellino aparece un emergente de calidad. Un claro ganador político.

En una estrategia generada por la ahora vicepresidenta Cristina Fernández, el justicialista “Frente de Todos” asomó en las elecciones de octubre como la alternativa más viable y ganó como decíamos de “punta a punta” en todas las categorías para los rafaelinos.

En la Nación Alberto Fernández, en la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, en la ciudad, Luis Castellano y en el Concejo Municipal, la nómina encabezada por Brenda Vimo se alzó con la victoria. Ellos capitalizaron el malestar y frustración imperante en la sociedad argentina por las expectativas no cumplidas por el gobierno de Cambiemos.

Detengámonos en Omar Perotti. Nacido en zona rural de Bella Italia pero radicado desde niño y completando su formación escolar en Rafaela, con un perfil laborioso, firme, tenaz, y apostando siempre a poner a Rafaela como modelo, a la vanguardia del Desarrollo Local -vale la pena aclarar que hace solo semanas Perotti defendió su tesis en la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rafaela y sumó a su título de contador público nacional el de Magíster en Desarrollo Territorial-, logró a lo largo de sus tres intendencias de Rafaela, en 1991 –tenía solo 31 años-, 2003 y 2007 plasmar gestiones caracterizadas por el progreso local y el desarrollo territorial y constituirse por lo dicho en un referente a tener en cuenta para los años venideros en el panorama político provincial y por qué no también en el nacional.

Con el paso del tiempo, Omar Perotti se consolidó políticamente con un trabajo perseverante y silencioso, llegando a ocupar puestos de importancia en el escenario nacional. Mencionemos sólo algunos de ellos.

Entre 1995 y 1999 Perotti fue ministro de Agricultura, Ganadería, Comercio y Servicios de la Provincia. En 1999 fue elegido senador provincial por el departamento Castellanos.

En 2002 residió un año en la ciudad de Washington DC, trabajando como consultor internacional en el Banco Interamericano de Desarrollo –BID. En 2008 recibió el Premio Konex al mérito en la categoría Administradores Públicos. En 2011 se convirtió en diputado nacional por la provincia de Santa Fe; y desde 2015 hasta 2019 fue senador nacional por la provincia de Santa Fe, integrando varias comisiones en el Senado. En 2018 asumió la vicepresidencia del Senado de la Nación.

Pergaminos no le faltan a nuestro nuevo Gobernador. Entusiasmo y capacidad de trabajo tampoco, según lo demostró ampliamente en Rafaela. Si Perotti logra en la Provincia parte de lo que logró con Rafaela, sin dudas que tiene un amplio futuro por delante en su carrera política. Aunque debido a la aguda crisis económica y social que se vive en Argentina, la vara está muy alta, se registran varios años seguidos de sinsabores y no hay mucho margen para errores. Por lo que el nuevo gobernador también se verá limitado en cuanto a su capacidad de maniobra. El pueblo –con su componente de pobres e indigentes, la castigada clase media y los trabajadores- no soportaría seguir con más desaciertos tanto en cuanto al gobierno nacional, como también el provincial y local.

Mientras tanto seamos optimistas, confiemos en nuestro nuevo Gobernador, y podremos sentirnos orgullosos de que que tanto el mandatario como miembros de su Gabinete provienen de la ciudad de la cual todos nosotros formamos parte: Rafaela.