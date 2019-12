Concejo: la oposición ratificó lo votado y rechazó los vetos Locales 27 de diciembre de 2019 Redacción Por En la sesión extraordinaria de ayer, tanto la Ordenanza que establecía un aporte del 0,5% de la Tasa General de Inmuebles y del Derecho e Registro de Inspección para Bomberos Voluntarios, como la Ordenanza Tributaria que quedó fijada en un 20%, fueron confirmadas por los concejales opositores. “El espíritu de lo que habíamos votado no ha cambiado”, señalaron.

Ver galería 1 / 2 - FOTO PRENSA CONCEJO SESIÓN LARGA. Alrededor de 3 horas de reunión tuvieron los ediles, tratando diferentes temas. MAÑANA AGITADA. Durante la sesión, los concejales estuvieron acompañados por los integrantes de Bomberos Voluntarios y algunos familiares.

En una sesión extraordinaria que duró alrededor de 3 horas, -comenzó a las 7.37 y finalizó pasadas las 10.30-, se debatieron los dos vetos propositivos presentados por el Ejecutivo, respecto a la Ordenanza que determinó que el 0,5% de la Tasa General de Inmuebles y del Derecho de Registro de Inspección sea destinado a la Asociación de Bomberos Voluntarios por el término de 2 años y la Ordenanza Tributaria 2020.

En el recinto estuvieron presenciando la sesión los integrantes de Bomberos Voluntarios acompañados por algunos familiares y también Hugo Cossa, en representación de Defensa Civil junto a otro de los integrantes de la institución.



EL VETO A LA ORDENANZA DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

En este tema el miembro informante fue el concejal Lisandro Mársico, que trató de expresar en un tono de calma los argumentos del porque se rechazaba el veto y desde la oposición respaldaban la Ordenanza 5.071, votada el 5 de diciembre.

"En muchas oportunidades he escuchado las diferentes necesidades de los bomberos voluntarios, que tiene que ver con el equipamiento y elementos de protección, y ya lo he dicho y lo reitero, reconozco el trabajo del bloque de Cambiemos al presentar este proyecto y especialmente a Hugo Menossi. Sumo a los considerandos, en lo relativo a los trajes, que son 5 años que tienen de vida útil y después deben ser sacados de circulación... también hay una consideración especial de los equipos de respiración autónoma, que también deben hacer anualmente una prueba y si el equipo no pasa debe retirarse y ser destruido. Los equipos de bomberos voluntarios no son enviados a verificación porque existe la posibilidad de que sean retenidos y no los puedan utilizar. Esos equipos se utilizaron en el incendio de Sueño Dorado”, expresó el demoprogresista.

Mársico en su exposición, cuestionó una de las argumentaciones señaladas en el veto, donde se hace mención al riesgo de vida al que se enfrentan los bomberos voluntarios de la ciudad, por su actividad y además por el estado de los elementos con los que cuentan, pero a su vez resaltan que hay otras instituciones en las mismas situaciones.

“A mi entender se los manda como carne de cañón, digo cuando se los manda a trabajar en estas condiciones y se es consciente en el estado en que están. Además colaboran en otras localidades y no solo su tarea es para combatir el fuego… "Nosotros tenemos facultades para hacer lo que hicimos con la Ordenanza que votamos el 5 de diciembre, esperemos que el Ejecutivo cumpla con la Ordenanza que sancionamos” dijo Mársico.



LAS REACCIONES

Jorge Muriel no se quedó callado y pidió la palabra: "quiero explicar porque voté a favor de la Ordenanza y hoy creo que el veto tiene una propuesta superadora. Me extraña que el concejal Mársico no sepa que la tasa es una contraprestación de servicios... esta Ordenanza que votamos también carece de cierta institucionalidad porque no está creado el fondo”

El concejal justicialista cuestiono la actitud de su par y en general del bloque de Cambiemos, a quienes acusó de ser ellos los que intentan enfrentarlos con las instituciones. “Creo superadora la propuesta del intendente, el veto es procedente para que se pueda ir solucionando la situación de muchas instituciones; lo dije en su momento y lo reitero no estamos en contra de bomberos, con este veto no es sacarle el 0,5% a bomberos, es ampliar el fondo, además hay otra cuestión que es una grosería, que es no determinar si el 0,5% es de la Tasa pura. Son cuestiones que habría que revisar porque hay 350 instituciones y todas tienen necesidades”.

A su turno Raúl “Lalo” Bonino también hizo valer su posición ya que el 5 de diciembre cuando se votó la norma, él no participó del debate por ser el presidente del Cuerpo. “La verdad es que cuando se trató la Ordenanza no me tocó votar y hoy es un honor poder defenderla. Tuve la oportunidad de estar en el incendio de Sueño Dorado y pude ver la garra, la voluntad, la organización de estas personas, ver como salen ahogados por el calor. Estoy seguro que quienes vetaron esta Ordenanza no lo harían si tuvieran a un hijo bombero voluntario, y no entiendo lo del veto en algunos de sus argumentos”.

Bonino a su vez dijo: “que hubiera pasado si el señor Gómez pertenecía a otro color político? Es una pregunta que me hago. La Ordenanza que se votó era correcta y creo que hay que defender el espíritu de la Ordenanza votada por este Cuerpo”.

Mársico volvió a pedir hablar para responderle a Muriel: “yo no vine a enfrentar a nadie, no sé porque me acusas, vine lo mas pacífico posible, vos dijiste antes que nadie podía estar en contra de bomberos voluntarios, y el proyecto del Ejecutivo ya estaba respecto a lo del 3%...nosotros vinimos a ser coherentes con lo que votamos y vos no”.

“El proyecto estaba desde antes pero no sabíamos que iban a bajar 3 puntos de la Tasa, el Ejecutivo nuestra las cartas, la oposición no”, le retrucó Muriel.

Leonardo Viotti no se quedó atrás y salió a dar sus argumentos respecto al rechazo del veto: “cuando discutimos este tema lo evaluamos mucho y no considerábamos la creación de una sobretasa... me parece que no era pertinente cambiar de opinión como se ha hecho le dijo el radicar a su par justicialista.

“Me duele que en las últimas semanas se haya querido enfrentar a instituciones contra instituciones o contra el Concejo. Sigo defendiendo mi postura, ratifico la situación que están viviendo los bomberos voluntarios y el compromiso de este Concejo es pensar y acompañar con herramientas a otras instituciones”, manifestó Viotti.

"Viotti perdió la memoria, el enfrentamiento lo crean ellos, cuando el día que se votó, los bomberos voluntarios aplaudían a todos ellos y cuando hablábamos Evangelina (por Garrappa) y yo parecía que hablaban cucos, dijo Muriel

El joven edil Juan Senn también se sumó al debate y dijo: “no va a alcanzar la plata porque de manera discrecional el Concejo modificó la polinómica, el estado recauda entre 12 y 15 millones menos por la modificación de esta fórmula. Hay que tener más responsabilidad con eso”.

“Creo que es bastante peligroso anunciarle a los rafaelinos que no se van a poder prestar los servicios por bajar la Tasa, es muy peligroso y después aparecen recursos para modificar el salón verde, la restauración de los galpones de NCA…”, apuntó Bonino ante los dichos de Senn.

“Observar como aparece la chicana política y se sacan trapitos al sol es muy doloroso. Quiero hacer un reconocimiento público por la tarea que hacen bomberos voluntarios por parte de todo el bloque, creo que es indiscutible el rol fundamental que tienen y agradecer que existen porque le dan a la ciudadanía una tranquilidad; nadie con un veto dice que se deja de ayudar a los bomberos voluntarios, el veto dice que se da una instancia superadora, en vez de darle el dinero directamente se crea un fondo”, manifestó Brenda Vimo.

En tanto otro de los nuevos concejales, Miguel Destéfanis se pronunció al respecto y señaló que “en todos los años que estuve trabajando con instituciones vi todo el trabajo que realizan cada una. Hace seis mese fui concejal electo y vine a todas las sesiones, pero en estos veinte días parece que pasaron años porque pasó de todo. Vi los argumentos del concejal Menossi el día en que se votó la Ordenanza y convenció a todos con sus argumentos y conmovió contando como salían casi asfixiados de los incendios”.

Finalmente y haciendo uso de su mayoría, la oposición ratificó lo votado el 5 de diciembre y rechazó de plano el veto propositivo impulsado por el Departamento Ejecutivo.



TRIBUTARIA: RATIFICAN

LA SUBA DEL 20%

Otro de los vetos que se trató en la extraordinaria de este jueves tenía que ver con la Tributaria 2020 donde la oposición cuestionó la distorsión que “viene generando la aplicación de la fórmula polinómica” a la hora de fijar el porcentaje de aumento de los tributos locales”, y modificó el porcentaje propuesto por el Oficialismo que era de un 23,7% y la UCM (Unidad de Cuenta Municipal) arrojaba un % del 2,61 y la oposición la dejó en 2,53..

El oficialista Jorge Muriel acusó de manera rotunda a la oposición de favorecer a los que más tienen y de ser absolutamente irresponsables, ya que eliminar la fórmula polinómica es un gran retroceso. “Podían haber puesto cualquier número, un 18, 7 o un 19.8, pusieron 20 % lo que demuestra lo irresponsables que son”.

Bonino a su vez hizo un correlato con las críticas que en innumerables ocasiones recibió el gobierno nacional de Mauricio Macri por querer aplicar fórmulas matemáticas y no políticas. “Estas discusiones, se resuelvan a través de la política y no a través de soluciones matemáticas, hay que priorizar la política antes que la tablita”.

Por su parte Juan Senn se metió en la discusión y en la defensa de los argumentos del veto propuesto por el Ejecutivo, diciendo que no existe un fundamento racional para no acompañar el pedido de un aumento del 24% a los impuestos propuesto por el Estado local.

Lisandro Mársico manifestó que lejos de querer desfinanciar las arcas municipales, lo que se buscó es un equilibrio entre no afectar las finanzas locales y no afectar el bolsillo de los contribuyentes.

Con 7 votos la oposición finalmente rechazó el veto del Ejecutivo y sostuvo lo votado, fijando la suba de la Tasa en un 20’%.