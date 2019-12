Presupuesto 2020: se aprobó con modificaciones Locales 27 de diciembre de 2019 Redacción Por En la última sesión ordinaria de este año se logró aprobar el Presupuesto 2020 con la modificación de algunos artículos que volvió a marcar las diferencias entre las posturas del oficialismo y la oposición.

FOTO JORGE BARRERA SESIÓN ORDINARIA. Se ha votado pasado el mediodía de ayer, el Presupuesto para el ejercicio del año 2020, que tiene un incremento del 56%.

Con la presencia de todos los concejales y en lo que fue la última sesión ordinaria de este período, se ha votado pasado el mediodía de ayer, el Presupuesto para el ejercicio del año 2020, que tiene un incremento del 56%, ya que en 2019 fue de 1.685 millones de pesos y el del próximo año será de 2.681 millones.

La oposición logró hacer valer su mayoría de votos y logró modificar el Art. 4° en el que el oficialismo proponía aumentar el número de contratados y los concejales de Cambiemos junto a Lisandro Mársico consideraron dejar el número en 300 y no en 350.

“Atención con todo lo que atiende el Estado local. Yo quiero destacar el proceso de elaboración y el contexto en el cual fue elaborado este presupuesto, un contexto totalmente desfavorable. Presuponer los recursos para el año 2020 en septiembre cuando todavía faltaban tres meses para terminar este año, es casi una utopía. Estamos convencidos desde nuestro bloque de defender este presupuesto con todo su articulado porque creemos y entendemos que tiene equilibrio”, dijo Jorge Muriel quien fue miembro informante.

Respecto al siempre discutido y cuestionado Art. 6°, en esta oportunidad llegó consensuado en donde se modificó el inciso C, que hace referencia a que cuando las partidas presupuestarias comprendidas en Bienes de Consumo, Servicios No Personales y Bienes de Capital superiores a $ 800.000 (ochocientos mil pesos) de cada una de las Secretarías y Subsecretarías excedan hasta un 20% (veinte por ciento) las sumas previstas, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá informar y fundamental al Concejo Municipal la necesidad de incremento de las mismas con el correspondiente origen de los recursos que debieran ser comprendidos para cumplir con tal erogación.

Por otra parte fue eliminado el Art. 11° referido al organigrama municipal, tal como había anticipado la oposición.

En cuanto a las principales discusiones, estas pasaron por la reducción de partidas en las distintas áreas del municipio, sobre todo referidas a gastos de refrigerios y pago por servicios a privados que fueron suprimidas.

La oposición al hacer uso de la palabra justificó la modificación de algunas partidas en función de con ese ahorro producido, obtener los fondos para el programa de becas, la auditoría externa y a Bomberos Voluntarios.



OTROS TEMAS APROBADOS

El Concejo Municipal también aprobó ayer otros proyectos ingresados: un pedido de informes sobre multas que pesan sobre el auto oficial de la Intendencia y en donde no se abonaron las mismas presentado por el concejal Leonardo Viotti; se aprobó la designación de las autoridades del Instituto Municipal de la Vivienda y de la C.A.E.P.A.M; y un proyecto impulsado por la concejal Alejandra Sagardoy para adherir a la celebración del Día Internacional de la Mujer.