Decidieron suspender la polémica ley en Mendoza

MENDOZA, 27 (NA). - La modificación a la Ley 7.722 que permitía el uso de determinadas sustancias químicas para la explotación minera fue suspendida ayer por el gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, ante el fuerte rechazo popular que había generado la norma.

El mandatario convocó a un debate multisectorial para volver a analizar el tema y no descartó convocar a una consulta popular, tras resaltar que personalmente lo que más desea es "cuidar el agua".

Aprobada hace solo cinco días con el amplio apoyo legislativo, la medida había generado el rechazo de ambientalistas, productores rurales y distintos sectores que defienden los recursos naturales, quienes realizaron protestas y cortes de rutas.

La magnitud del rechazo, que generó masivas movilizaciones callejeras, hasta ponía en serio riesgo la realización de la tradicional Fiesta de la Vendimia.

Ante esas circunstancias, el gobernador decidió no reglamentar la Ley, que de ese modo no entrará en vigencia por el momento, y convocó a un "amplio debate" a todos los sectores de la sociedad en busca de consenso con el propósito de llevar adelante las modificaciones.

"Vamos a convocar al diálogo a todos: al arzobispado, a las universidades, a los sindicatos, a los partidos políticos, a organismos internacionales. Y yo voy a estar presente personalmente en el debate", manifestó el mandatario en conferencia de prensa.

Si bien el gobernador aseguró que "es mentira que automáticamente porque hay una explotación minera hay contaminación" y subrayó que un sector logró instalar un "miedo" que "ha calado hondo en la sociedad".

"Nosotros contemplábamos esos grupos violentos que siempre están, pero estamos viendo que esto ha tenido otra dimensión. Lo reconozco. Bastan dos minutos de explicación de que esto (el tema de la contaminación) no es así para que cambie la opinión. Pero este miedo ha calado en la sociedad. Reconozco que quienes lo han sembrado lo han hecho bien, y lo han hecho mintiendo. Hay muchos que buscan su obra política en esto sobre la base del miedo", afirmó.

Por ese motivo, Suárez decidió llamar al diálogo y anunció la suspensión de la normativa en una conferencia de prensa brindada en la Casa de Gobierno de Mendoza, donde no descartó, en caso de ser necesario, llamar a una consulta popular para decidir sobre el tema.

El mandatario provincial señaló finalmente que "aquí viven mis hijos, mis nietos y lo que más quiero es cuidar el agua por la salud de todo el pueblo de esta maravillosa provincia".