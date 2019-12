Aprobó por unanimidad la recomposición salarial

Se llevó a cabo anoche en la sede gremial de ATILRA de nuestra ciudad, la última asamblea de 2019. Tal como se venía manejando y anunciando, el sector aceptó de manera definitiva y unánime la negociación que se cerró hace algo más de una semana, donde se desactivó una huelga programada de 4 días. Recordemos que el Centro de la Industria Lechera había acercado al gremio de la actividad un nuevo último ofrecimiento de recomposición de las remuneraciones y logró distender la situación. Las empresas propusieron acercarse a la inflación anual con un aumento del 32,5% que se cobrará en dos tramos entre diciembre y enero. Eso sumado al 23% que ya habían abrochado a lo largo del año los deja en el orden del 55,5% anual.

Además, también propusieron compensar el desfasaje de estos meses que impactó en el poder adquisitivo del salario con un bono de 36 mil pesos que tendrá el carácter de no remunerativo y se distribuirá en pagos hasta abril de 2020. Los lecheros cobrarán 18.000 pesos en diciembre, 5.000 pesos en enero y febrero y 4.000 pesos en marzo y abril.

Acerca de lo ocurrido anoche en la última reunión de esta temporada, Domingo Posetto, el titular de ATILRA Rafaela, le comentó a este Diario que "la Asamblea aprobó por aclamación la recomposición salarial. Esta era una de las últimas seccionales que quedaban por aprobarla, así que el nuevo acuerdo va a tener plena vigencia a partir de este mes en todo el país. Gracias a Dios vamos a tener un cierre de año bastante tranquilo. En esta última reunión del año con todos los trabajadores del sector, que fueron muchos los que se hicieron presentes, el acuerdos fue aprobado por unanimidad, y los que no pudieron asistir, hicieron trascender con los delegados su conformidad. Personalmente, esto nos pone bien porque fue un sacrificio muy grande porque uno no tiene el deseo de hacer medidas de fuerza y se despeloten las empresas, porque lo que queremos es trabajar en paz, al igual que las empresas, así se puede vender la mercadería como corresponde así pueden juntar el dinero y pagar los salarios como lo hacen habitualmente. Cuando hablo con los compañeros trabajadores, siempre resalto la capacidad de pago que tienen las empresas de nuestra jurisdicción, y también valoro la actitud de los trabajadores que han hecho que nosotros tengamos empresas que superan las 9 décadas y que sin embargo están firmes y creciendo, algo que habitualmente no ocurre en el pais". Por último, y pensando en el 2020, Possetto agregó que "de no ocurrir nada, la nueva paritaria se comenzará a discutir en el mes de mayo de acuerdo a cómo quedó el salario. Es imposible en qué momento nos vamos a reunir el año que viene, pero nosotros también bregamos para que este gobierno, que tiene un perfil más social que el anterior, pueda hacer un esfuerzo y no nos deje en tanta desventaja con la inflación, que es el flagelo más grande que tenemos los trabajadores".