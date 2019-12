Un ex Atlético que vuelve al país y jugará Superliga Deportes 27 de diciembre de 2019 Redacción Por Patronato de Paraná sumó a Fernando Luna, el mediocampista ofensivo que estaba en el Emelec de Ecuador.

Patronato de Paraná, uno de los tres equipos que está en zona de descenso, anunció ayer la incorporación de sus primeros refuerzos de cara a la parte final del torneo de Superliga.

Se trata de los mediocampistas Fernando Luna y Lautaro Torres. El club entrerriano oficializó ayer los arribos de Luna, de 29 años y último paso por Emelec, de Ecuador, y de Torres, de 23 y procedente de Ferro Carril Oeste.

Luna, ex Arsenal y Atlético de Rafaela, llega con el pase libre y firmó contrato hasta 2021, mientras que Torres jugará a préstamo de la institución de Caballito hasta la misma fecha.

En el Predio La Capillita, los dirigidos por Gustavo Álvarez, ex DT de Temperley y Aldosivi, dieron el punta pie inicial a su preparación. Asimismo, contó con la participación de Luna, flamante incorporación del equipo. Aún se espera la llegada de Lautaro Torres dado que surgió un inconveniente con Ferro, dueño del pase del jugador.

Patronato, que comparte la zona de descenso con Gimnasia y Esgrima La Plata y Aldosivi, visitará a Banfield el próximo 26 de enero en la reanudación de la Superliga.



PATRONATO

Y DOS MÁS



Todavía no terminó el 2019 pero algunos clubes adelantaron su regreso al ruedo para ganarle tiempo a la segunda parte de la temporada argentina, que tendrá la definición de la Superliga y la Copa de la Superliga. Y como no quieren perder ni un día de trabajo, Godoy Cruz, Patronato y Talleres ya comenzaron sus respectivas pretemporadas en la jornada de ayer.

​El equipo cuyano inició sus trabajos con un nuevo entrenador: Mario Sciacqua. Además, se disipó una duda que se había sembrado en las últimas semanas: Santiago Morro García se presentó a los entrenamientos y, por el momento, continuará vistiendo los colores del Tomba.

​Además, Godoy Cruz anunció la confirmación de dos refuerzos: Enzo Ybañez, lateral izquierdo proveniente de Argentinos, y Gabriel Carrasco, también lateral, aunque derecho de último paso por Lanús. Y busca cuatro o cinco incorporaciones más.

Por su parte, Talleres de Córdoba, de los tres conjuntos, el único que intentará pelear por el ingreso a las copas. Se encuentra a seis de la cima, pero a uno del último que entra a la Sudamericana 2021. La novedad es que estuvo Dayro Moreno, quien extendió su contrato por un año más aunque con una cláusula de salida a los seis meses. Habrá que ver qué sucede con Nahuel Bustos, la joyita de la institución y uno de los goleadores del campeonato.