“Ninguna institución hace lo que hacen los Bomberos” Locales 27 de diciembre de 2019 Redacción Por Así lo afirmó notablemente emocionado el Jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios, Andrés Baldessari, después de haber presenciado el extenso debate en el que la oposición rechazó el veto propuesto por el Ejecutivo.

Andrés Baldessari, Jefe del Cuartel del Bomberos Voluntarios de Rafaela , -visiblemente emocionado- dijo tras presenciar la sesión extraordinaria en que se rechazó el veto que hacía peligrar el porcentaje del 0,5% destinado a esta entidad, que “después de lo que vivimos el 5 de diciembre y cuando encima nos enteramos del veto, vinimos muy nerviosos y con mucha incertidumbre, y nos dio mucha pena ver a otras instituciones con las que compartimos la mesa de Protección Civil, también disputando esta cuestión, instituciones que nunca se han acercado a nosotros como para poder entre todos armar un programa o propuesta en conjunto”, mencionó.

por otro lado, agregó que “todas las instituciones son importantes, pero ninguna hace lo que hace Bomberos Voluntarios, lo he manifestado en muchas oportunidades, todas trabajan por la comunidad pero la nuestra se mete en lugares en los que otras no se meten, entonces consideramos que el riesgo al que nos exponemos es mayor y no estamos en condiciones de poner en un plano de igualdad a todas las instituciones. Cuando leíamos algunos de los considerandos del veto, la verdad hay muchas cosas que cuestionamos y que nos dolieron, porque cuando nosotros vamos a asistir a alguien no miramos a qué partido político pertenece, a que clase social pertenece; cada vez que nos llaman no sabemos si vamos a volver, pero el servicio está por encima de todo”, dijo Baldessari.

El Jefe del Cuartel también señaló que “cuando escuchamos a los concejales del oficialismo hablar del cuidado de los recursos de la comunidad, pero los Bomberos Voluntarios somos de Rafaela, no somos de Santa Rosa de Calchines, somos de esta localidad y defendemos los bienes de esta localidad”.

Por su parte, Miguel Gómez, presidente de la Asociación, manifestó que “para nosotros como institución es muy bueno que se haya ratificado lo votado el 5 de diciembre para la Asociación de Bomberos Voluntarios, pero al igual me pasó la otra vez, me voy con sentimientos encontrados ya que se pone en tela de juicio cosas que no son, se han dicho cosas de nuestra institución que no se deberían haber dicho, se puso en discusión a otras instituciones como para confrontar y eso no es lo que se planteó en su momento”.

Gómez explicó que lo que se expuso en todo momento fue la situación de emergencia que estaba y está atravesando Bomberos Voluntarios y se pidió lo mínimo indispensable para que los chicos puedan salir, que son los elementos de protección personal. “Nos vamos contentos porque se obtuvo lo que queríamos, pero me voy triste y hablo como Miguel Gómez. Como ciudadano, porque pongan en tela de juicio si es o no una necesidad o prioridad lo que estamos planteando, como si esto hubiera nacido el 5 de diciembre y no hace dos años cuando empezamos a contar lo que sucedía y los problemas por los que estábamos atravesando como institución”, finalizó el bombero.