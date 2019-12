Con muchos accidentes, pero sin quemados Locales 27 de diciembre de 2019 Redacción Por En la Navidad, los médicos del Hospital Jaime Ferré tuvieron una variada actividad, aunque confirman que fue "controlable". Además, por primera vez en 4 años, prácticamente no hubo personas con quemaduras por el uso de la pirotecnia.

Sabido es que la noche de la navidad tiene otro movimiento, otra demanda. Al menos, así lo ha demostrado el tiempo a lo largo de la historia, con accidentados, quemados u otras circunstancias que siempre terminan alterando lo que en principio es una noche de paz y de amor.

En relación a la guardia del Hospital Jaime Ferré, en nuestra ciudad, la actividad fue "alta", aunque los profesionales dijeron que todo "estuvo bajo control".

El Dr. Alejandro Fiorillo, integra el equipo de profesionales del nosocomio, expresó que "tanto el martes como el miércoles, fue normal en la guardia del Hospital. No tuvimos nada fuera de lo común, y en 48 horas atendimos a 350 pacientes. No hubo heridos por parte de la pirotecnia, si tuvimos a un sólo adulto con una quemadura en su mano", deslizó y amplió diciendo que "tampoco hubo afectaciones oftalmológicas, por lo que en ese sentido, en el tema de la pirotecnia, estuvimos muy bien", remarcó.

Además, confirmó que "en los últimos 4 años a esta parte, esta fue la fiesta con menos afectados por heridas de quemaduras por pirotecnia", dijo Fiorillo.



MUCHOS ACCIDENTES

El facultativo expresó en Radio ADN que sí hubo "una serie de accidentes de tránsito, el pasado martes, en horarios diurnos, teniendo en cuenta la locura de la gente por las calles de la ciudad, el apuro y demás. Sin lugar a dudas fue lo que más sobresalió el día de la Navidad", dijo y agregó: "hubo alrededor de 45 accidentes de tránsito en los dos días (martes y miércoles), pero principalmente acumulados en el día martes, donde muchos de ellos no tenían casco y tuvieron que quedar internados y terminaron pasando las fiestas en nuestro hospital. Mucha gente apurada, nerviosa, y eso lleva a la infracción a una mayor cantidad de accidentes", mencionó el doctor Fiorillo.

Además, hubo 4 heridos de arma blanca, donde una terminó con la vida de un rafaelino, tal como lo comentó en su edición de ayer este Medio.

Hubo varias atenciones por lesiones por golpiza, a consumo de alcohol, accidentes de tránsito asociados al consumo, todos leves. "no notamos un impacto importante a lo que suele ser un fin de semana, un día sábado digamos. Esperemos que mejore para este 31", finalizó Fiorillo.