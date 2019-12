La óptica de Patricia Bullrich Nacionales 27 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Luego de que el Gobierno de Alberto Fernández derogara los protocolos para el uso de armas y pistolas taser, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a quejarse de esas medidas, aunque remarcó que no tiene una mirada "negativa" ni de "prejuicios" hacia su sucesora, Sabina Frederic.

"Yo no tengo una mirada negativa sobre la ministra ni tengo prejuicios, lo que planteo es que si hay un Estado que ha tomado determinadas decisiones, hay que entender que hay continuidad en los hechos administrativos del Estado y hay que analizarlos", planteó Bullrich.

Y agregó: "Nosotros no derogamos lo que estaba hecho en el gobierno anterior, simplemente modernizamos".

En este plano, la ex ministra defendió el reglamento de uso de armas de fuego establecido durante su gestión e insistió que su reciente derogación "favorece a los delincuentes, porque si un criminal comete un delito y no puede haber persecución porque el delito cesó, ese delincuente puede ir y matar a otra persona".

"Dejarlo es permitirle que siga su camino como si nada hubiera hecho, es uno de los puntos más fuertes de este protocolo", concluyó la ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri.