Postura del Gobierno Nacionales 27 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, aseguró que el Gobierno nacional "bregará por el cuidado del agua" de las cuencas que se verían afectadas por el desarrollo minero en la provincia de Mendoza, pero afirmó que el conflicto social lo debe resolver el gobernador radical Rodolfo Suárez.

El funcionario reveló también que el presidente Alberto Fernández "está muy preocupado" por lo que está sucediendo en la provincia cuyana y señaló que estuvo hablando "varias veces" con él para hacer un seguimiento.

Fernández estuvo también reunido el lunes durante una hora en la Casa Rosada con la senadora nacional y ex candidata a gobernadora mendocina, Anabel Fernández Sagasti, para poder conocer mejor el conflicto y tomar una posición, pero hasta el momento no se refirió al tema.

"La ley mendocina que habilita la minería evidentemente no está obteniendo consenso social. Y es un tema que tienen que resolver el gobernador y la Legislatura. Los únicos que pueden frenar esta situación son ellos", sostuvo el funcionario nacional en una entrevista radial.

Así se expresó el ministro de Ambiente sobre el conflicto social que desató la modificación de la ley 7722 por parte de la Legislatura mendocina para habilitar la expansión de la actividad minera.