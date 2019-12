Las ventas navideñas se mantuvieron en Rafaela Locales 27 de diciembre de 2019 Redacción Por Desde la entidad local, se consultó a los comerciantes cómo resultaron sus ventas para este fin de año y en general, las mismas se mantuvieron estables. El día de mayor movimiento fue el sábado 21 y los comercios que más vendieron fueron los que realizaron promociones con pagos en efectivo.

Ya pasada la Navidad, llegó el momento de realizar un balance de lo que fueron las ventas navideñas de los comercios rafaelinos, que desde el pasado viernes por la tarde y hasta el martes por la mañana debieron atender una enorme demanda de los consumidores que salieron a buscar los regalos para colocar debajo de los arbolitos.

De acuerdo a la información suministrada este jueves por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, en nuestra ciudad las ventas se sostuvieron comparadas con igual período del año pasado, gracias a las ofertas y promociones que los comercios ofrecieron. Más allá de la rentabilidad que resignaron, sostener las ventas y el nivel de rotación fue vital para salvar un año con números en baja. El 2019 fue un año donde la tendencia era negativa trimestre a trismentre, como así lo indicó cada informe del observatorio comercial del CCIRR. Cabe mencionar que el dato que brindamos surge de una encuesta que realizamos a comerciantes de Paseo del Centro y Paseo Roca.

Para ampliar sobre el informe, este Diario dialogó con Florencia Muriel, máxima responsable de Paseo del Centro, quién afirmó que "en realidad, este año estuvimos como la media del país, que según Confederación Argentina de la Mediana Empresa cayeron un 3% las ventas. En Rafaela jugamos mucho con promociones, con descuentos y se resignó un poco de rentabilidad como para al menos poder sostener las ventas en relación al año pasado, y generar esa rotación que también se necesita como para poder tener nuevas temporadas y demás. Lo que pudimos recabar hasta el momento con los comerciantes que nos fueron contestando es que se sostuvo igual que el 2018".

En cuanto a los últimos días previos al 24, el día de mayor movimiento fue el sábado según sostuvieron muchos comerciantes. Por otra parte, los comercios que registraron mayor número de ventas por pago contado efectivo, son aquellos que realizaron promociones precisamente por pago efectivo.

Desde el Centro Comercial, se pensó la “Campaña Navidad Mágica en los Paseos” con la intención de brindarle al comerciante un elemento más que posicione al microcentro como un atractivo para los rafaelinos y quienes vivan en la región, siendo así el lugar donde decidan realizar sus compras. Precisamente, con el apoyo del CCIRR, para esta ocasión se unión el Paseo Roca, y con respecto a esta iniciativa, Muriel acotó que "ya a mediados de año teníamos pensado hacer algo con el Paseo Roca de manera conjunta, pero no se pudo dar, así que decidimos aprovechar esta Navidad y la verdad que la idea estuvo buena, ya que fue muy beneficiosa y logramos sumar más comercios y más diversidad de rubros. En total hay más de 50 comercios adheridos y en esta campaña participaron más de 100 comercios, y por suerte la gente lo pudo aprovechar de los dos lados. Poder crear los dos espacios no hace que la gente se concentre en un solo Paseo, sino que recorran más lo boulevares y que sea más equitativo para todos, aprendiendo, de esta manera, a trabajar en asociatividad, entendiendo que no competimos, sino que nos unimos para generar mayor incercia".

Y en cuanto al rubro más pedido o solicitado por la gente, la entrevistada dijo que "aún no lo hemos terminado de procesar, aunque el día común más fuerte de las ventas fue el sábado 21 y después, cuando se hizo el cierre de la campaña se notó mucho movimiento en el centro sobre todo en el horario extendido que hicimos, desde las 18 hasta las 22, donde muchos negocios, a través de sus promociones y descuentos, lograron generar muchas ventas en contado o efectivo".

Asimismo, de cara al futuro, Florencia acotó que "la idea es continuar desarrollando siempre todo lo que sea y lo que tenga áreas comerciales, poder darle fuerza. Está también Comercial Oeste, que si bien no depende de nosotros, se está trabajando mucho en conjunto con la Municipalidad y estaría bueno también poder realizar algún tipo de campaña como para fomentarle a ellos las ventas. En este sentido, desde el Paseo del Centro, pensamos en seguir haciendo campañas y tratar de generar movimiento y ventas en los meses más bajos, como se viene ahora, que son enero y febrero. También vamos a tener los dos outlet, algo que ya es nuestro, con lo cual Paseo Roca deberá generar alguna campaña propia como para lograr el flujo de gente que ellos quieren y que desean atraer".



RELANZAMIENTO

DEL AHORA 12

Por su parte, según lo expuesto por el CCIRR, existe gran expectativa por la posibilidad de que se relance el Programa Nacional Ahora 12, ya que el mismo vence a fin de este mes. El Programa se convirtió en una herramienta sumamente necesaria para los comerciantes, en un contexto de fuerte caída del consumo. Recordamos que el beneficio se extendió de lunes a domingos, cuando hasta ese momento sólo regía para las compras realizadas de jueves a domingos, e incorporaron varios rubros. Todo este paquete dinamizó fuertemente el programa y ayudó a todos los sectores incluidos a aumentar sus ventas.



NUMEROS DE CAME

Cabe consignar que las ventas minoristas cayeron 3% en la Navidad 2019 frente a la misma fecha del año pasado. En los locales físicos, bajaron 3,5%, mientras que en la modalidad online subieron 1,3%. Fue una Navidad atípica en materia comercial, porque las ventas comenzaron demoradas y se estiraron más de lo habitual, hasta la tarde del martes, cuando los negocios cerraron. Aun así, el 53,2% de los comercios relevados hicieron ofertas y descuentos para atraer público y para competir con las grandes cadenas, con los hipermercados y con los comercios de shoppings.