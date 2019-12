Sigue la lucha contra el fuego en Valparaíso Internacionales 27 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Más de doscientas viviendas de la ciudad chilena de Valparaíso fueron destruidas por un incendio forestal que mantiene bajo Alerta Roja a toda la zona desde el pasado martes y que se vincula con la mayor sequía de la historia del país trasandino.

Según informó el Gobierno de Chile, el siniestro ya no representa un riesgo para la población y se sospecha que fue ocasionado de manera intencional.

"Estamos enfrentando una temporada muy difícil. Hemos diseñado un plan nacional de prevención y control de incendios como país en conjunto con el sector privado, por lo que disponemos de 110 aeronaves, un presupuesto de 150 millones de dólares y más de 7.500 brigadistas", informó Antonio Walter Prieto, titular del Ministerio de Agricultura.

El funcionario agregó: "Dado que en Chile tenemos la sequía más grande de nuestra historia, estamos teniendo con mucha frecuencia incendios. El cambio climático llegó para quedarse y una de las consecuencias es la mayor frecuencia de incendios".

"Hace 20 días tuvimos cuatro incendios que comenzaron simultáneamente en distintos puntos muy estratégicos, creemos que este año la intencionalidad subió a más del doble y eso es lo que nos tiene preocupados", agregó.

En ese sentido, el ministro adelantó que "el intendente tiene pruebas de que esto fue intencional, lo mismo el alcalde Jorge Sharp y lo lamentamos mucho, porque no es primera vez".

Más adelante sostuvo que "hasta esta hora no se reportó ninguna pérdida de vida humana, lo que es una gran noticia".

El fuego se desató en la tarde del martes de Nochebuena en el cerro Rocuant, en la zona alta de la ciudad y a raíz de los fuertes vientos avanzó rápidamente hacia las áreas habitadas para consumir no menos de 100 hectáreas de vegetación.

El número de casas total o parcialmente dañadas es actualizado de forma permanente porque el fuego no ha sido totalmente extinguido y afecta zonas pobladas de los cerros Rocault y San Roque, según informó la agencia Prensa Latina.

El martes se emitieron dos alertas de evacuación de la población con el apoyo de Carabineros y el Ejército, para lo cual fueron habilitados albergues con capacidad para unas 400 personas, destinadas al alojamiento de quienes tuvieron que abandonar sus viviendas o perdieron sus pertenencias.