"Ser el goleador de la Liga española es algo especial"

BUENOS AIRES, 27 (NA) -- El futbolista del Barcelona Lionel Messi aseguró que ser "el máximo goleador" de la Liga de España "es especial" por lo que "significa" ese certamen, pero dijo que actualmente sale "menos mentalizado" en convertir y más concentrado en el juego.

"Ser el máximo goleador de La Liga, con lo que significa La Liga española, es especial. Creo que es uno de los récords más lindos que tengo", manifestó Messi, quien culminó como líder de la tabla de goleadores con 13 tantos.

El jugador del conjunto español marcó un gol frente al Alavés y dejó en el segundo puesto a Karim Benzemá, quien se quedó con 12 tantos en la mencionada tabla de clasificación.

En diálogo con la cuenta oficial de La Liga de España con motivo de cumplirse el 90º aniversario de la competición, Messi indicó además: "Cada vez que salgo a la cancha salgo menos mentalizado en hacer el gol y más mentalizado en el juego".

Al hablar de su eficacia, el futbolista recordó: "Los primeros años me costaba hacer muchos goles. Recuerdo que Etó me decía ´el día que empieces a hacer goles vas a hacer varios´. Tenía muchas ocasiones de gol y no convertía, pero un día me destapé, entró y a partir de ahí empezaron a entrar todas".

Por otra parte, reveló que las obligaciones de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro lo obligaron a interrumpir sus descansos por la tarde.

"Tenemos un ritmo muy marcado que depende mucho de los chicos. Nosotros terminamos de entrenar, llego a casa para comer rápido, salir a buscarlos al colegio y ya dependemos mucho de ellos. La verdad es que se me cortaron mucho las siestas", culminó.