La magia del mundo*

Cómo surgió este bazar tan particular

Su fundador, Carlos Enrique Raggi vendió magia muchos años, en forma particular. Por decisión de él y de la esposa deciden darle un lugar físico, y ahí explota la década del noventa con el famoso uno a uno, lo que permite que en la Argentina se empiece a meter en el plato grande de la magia. Si bien siempre se manejó lo importado en ese momento todo se hizo accesible. Entonces esos maravillosos juegos por los que se me caían las medias cuando lo veías en televisión de varios miles de dólares, por primera vez se hacían tangibles en el país, entonces empezabas a tocarlos a verlos, y ahí fue la época muy prolífera de toda la magia argentina. Y nos permitió como toda esa década, a asomarnos al mundo, más allá de las ideologías políticas que no tienen nada que ver con esto. Ahí llegaron los celulares, las computadoras, de lo que estábamos ajenos hasta ese momento. Antes lo veíamos como un chico en la vidriera de la juguetería detrás del vidrio.

Qué incluye el catálogo de lo que se ofrece

De todo. Porque el mundo se ha globalizado con la magia, entonces es muy amplio el mercado de la magia. Si lo que tenés es seccionado. Si vas a comprar un aparato bueno de magia comprás algo brasilero que tiene buenas maderas, si vas a comprar tecnología lo compras en Japón o China pero también los alemanes. La magia no tiene límites. Por eso cuando uno a veces dice voy a poner una fábrica de aparatos de magia es imposible porque la magia tiene de todo: tiene clavos, tiene pintura, tiene tela, tiene a veces hasta componentes electrónicos. Realmente es muy complicado. Nosotros vendemos de todo, es local de magia en reglas generales, es decir tenemos para quien va a subirse al escenario, para el que hace magia de escena, que es la magia de cerca, tenés literatura, accesorios que sirven para complementar determinados juegos.

En general, ¿el mago compra hecho, o tiene que desarrollar además de su virtud, su manipulación?

A veces arma sus propios aparatos, otras, arma en base a algo que le vendiste, o de la nada aparece un colega con un prototipo de cartón, y cuando le das el visto bueno te dice: funciona, dale para adelante. Hoy con las impresiones 3D se ha aligerado mucho el trabajo de diseño.

Uno piensa que cuando se trata de magia, hay detrás del mago todo un trabajo de perfeccionamiento. Pero cuando vemos que está al alcance de cualquiera ese juego, tal vez se pueda lograr el mismo resultado con apretar un botoncito nomás. ¿Es así?

Lo que vas a hacer es un juego de magia, crear ilusión es algo más complejo. Ahí juega el talento. Hay un viejo dicho que dice: comprar un piano no te convierte en pianista. Tener un hijo no te convierte en padre. Comprar un buen juego de magia no te convierte en mago si no está rodeado de todo ese condimento que hace a una buena charla, una buena presentación, una buena ropa. El juego lo vas a hacer, pero de ahí a que seas un mago hay un trecho largo. Hay mucha gente que ha empezado como todo el mundo, preguntando, entrando a una casa de magia por primera vez, comprando algo, y después ha llegado a ser un muy buen profesional, se ha instruido, ha estudiado con magos, ha tomado clases, ha ido a congresos. Si bien hoy cualquiera aprende de mago porque en internet hay millones de tutoriales. Pero hay tutoriales de todo, y eso ha hecho que cualquier rancho largue humo. Con eso podés empezar, pero después necesitás alguien que te marque la corrección.

Además del mostrador que indica el comercio del bazar de magia, hay otras actividades afines en el lugar

Sí, también tenemos la Academia de Magia, que es una de las más antiguas de Buenos Aires. Ha formado muchos magos, hemos sacado campeones. Muchos que empezaron viniendo con sus padres y hoy están trabajando en distintos lugares del mundo como grandes profesionales.

Cómo es la formación académica

Son clases semanales durante varios años. Pasaron muchísimos profesores desde Charlie Brown que fue el fundador de esta academia. En una época teníamos muchísimos alumnos diarios y cursos los días sábados.

Algunas situaciones para destacar en este rubro

Se destaca todo y vuelvo a insistir en la presentación. Lo que tiene la magia es que es tan amplia que no hay un objeto sobre la faz de la tierra con el que no se haya inventado un juego de magia con eso. Los hay con agujas, los hay con hilos, dados, con corchos, con bandas elásticas. Lo que se te ocurra. Algunos son de habilidad manual y otros vienen para comprarlos trucados. Por ejemplo, cortar una soga y que se recomponga. Muchos juegos tienen eso, llegar al efecto por dos vías, una es la vía rápida, y otra es con manipulación. Una es con más tiempo y la otra es apretar el botón.

*El texto pertenece a la entrevista realizada por Raúl Vigini a Néstor Pianta de Buenos Aires Mágico