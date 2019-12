Jueves "Extraordinario” en el Concejo Locales 26 de diciembre de 2019 Redacción Por Desde las 7:30 comenzará la actividad con la sesión extraordinaria en donde se tratarán los dos vetos propositivos presentados por el Ejecutivo y la composición de las autoridades a partir de la renuncia de Jorge Muriel a la vicepresidencia 1era. Luego se realizará la última sesión ordinaria del año, donde se votará el presupuesto 2020.

JORNADA DE MUCHO DIALOGO. Los concejales de la ciudad tendrán una activa mañana este jueves.

Este jueves será extra largo para los concejales ya que iniciarán la jornada a las 7:30 con una sesión extraordinaria que seguramente marcará las diferencias entre oficialistas y opositores, con el tratamiento de los dos vetos formulados por el Departamento Ejecutivo Municipal.

La oposición ya anticipó su postura, con lo cual no debería aparecer ninguna sorpresa. Ratificarían las dos ordenanzas vetadas; una en relación al aporte destinado a la Asociación Bomberos Voluntarios, fijado en el 0,5% de la Tasa General de Inmuebles y del Derecho de Registro de Inspección; la otra en relación a la tributaria y al cálculo de aumento a partir de la modificación de la UCM (Unidad de Cuenta Municipal) y de la fórmula polinómica.

Por otra parte en esta extraordinaria el Concejo resolverá la situación suscitada por la renuncia a la vicepresidencia 1era del bloque justicialista, -un hecho sin antecedentes- y en donde el concejal del PDP Lisandro Mársico, pasará a ocupar ese lugar desechado por Jorge Muriel y la vicepresidencia 2da quedará a cargo de la edil de Cambiemos Marta Pascual.



ULTIMA SESION ORDINARIA

Se realizará hoy a las 9 en donde se votarán los siguientes proyectos que recibieron despacho en la reunión de comisión del lunes: designación conductor ejecutivo; designación Directorio CAEPAM; adhesión a la celebración del Día Internacional de la Mujer; pedido de informe por actas por infracciones vehiculares no abonadas referidas a un vehículo oficial municipal.

En tanto después de varios encuentros donde se analizó y modificó el proyecto original del Presupuesto 2020 elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal, en la sesión de esta mañana se votará esta ordenanza.

El presupuesto 2020 llega en su mayor parte consensuado y en artículos puntuales con dos mociones que se presentarán en el recinto para ser consideradas. El miembro informante será el oficialista Jorge Muriel que ya ha anticipado que sostendrá tal cual fue presentado al Art. 4° sobre contratados y al 11° sobre las facultades del Ejecutivo de disponer de cambios en el gabinete sin pasar por el Concejo.

Por su parte Leonardo Viotti, impulsará las siguientes modificaciones: en relación al Artículo 4°, que se fijen en Mil doscientos (1.200) el número de cargos de la Planta Permanente, en Trescientos (300) el número de cargos de la Planta de Personal Contratado y en Novecientas setenta (970) el número de horas de cátedras mensuales del Personal Docente de la Administración Central, entre otras modificaciones respecto a personal; sobre el Art. 6º, el Departamento Ejecutivo podrá disponer, por medio del pertinente Decreto, las reestructuraciones y modificaciones que considere necesarias, dentro de la suma total fijada para el artículo 1º) y para las erogaciones figurativas, con las limitaciones que se indican a continuación: a) El crédito total autorizado para la partida de Personal no podrá ser reforzado excepto por aplicación de políticas salariales. b) Respecto de la planta de personal, no se podrán aumentar los totales fijados en el artículo 4º). c) Cuando las partidas presupuestarias comprendidas en Bienes de Consumo, Servicios No Personales y Bienes de Capital superiores a $ 800.000 (ochocientos mil pesos) de cada una de las Secretarías y Subsecretarías excedan hasta un 20% (veinte por ciento) las sumas previstas, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá informar y fundamentar al Concejo Municipal la necesidad de incremento de las mismas con el correspondiente origen de los recursos que debieran ser comprendidos para cumplir con tal erogación; dicho informe deberá presentarse dentro de los 20 (veinte) días hábiles de superado el límite y hasta el 20% (veinte por ciento) establecido. Si el Departamento ejecutivo Municipal necesitara aumentar las erogaciones enunciadas en el párrafo anterior, deberá contar para ello con la aprobación del Concejo Municipal. Sobre el Art. 11° proponen su eliminación.