Intensa actividad en el comercio por la Navidad
26 de diciembre de 2019
Los comerciantes rafaelinos comenzarán a evaluar con datos concretos, desde hoy, el nivel de ventas navideñas. La sensación del martes es que fue similar al de año pasado. En el plano nacional, las ventas bajaron 3% respecto al 2018 según informó CAME.

Desde el viernes por la tarde y hasta el martes por la mañana los comercios rafaelinos debieron atender una enorme demanda de los consumidores que salieron a buscar los regalos para colocar debajo del arbolito de Navidad, pero eso no significa que las ventas mejoraron respecto a la edición del año pasado. "A veces nos quedamos con la foto de esos tres o cuatro días donde parece que toda la ciudad salió al mismo tiempo a comprar los regalos, pero en realidad nadie puede decir que vendió mucho más que en diciembre del 2018. En algunos casos pueden haber logrado vender volúmenes similares y en algunos casos algo menos, lo concreto es que a principios de este mes nadie pensaba que iba a quedarse sin mercaderías ni mucho menos, las expectativas eran moderadas porque la crisis económica es evidente y la gente no tiene dinero", dijo un comerciante consultado el martes por la tarde cuando la actividad comenzó a mermar.

La postal del microcentro especialmente el lunes por la tarde mostraba a inspectores de tránsito esforzándose en las esquinas de bulevar Santa Fe tratando de hacer equilibrio entre peatones y automovilistas. El tránsito parecía desbordado por momentos en las encrucijadas del bulevar.

"Fue muy positivo que muchas empresas hayan pagado el aguinaldo en los últimos días, dinamizó las ventas de los últimos días aunque todos buscaban hacer rendir al máximo el dinero optando por productos en promoción", agregó otro comerciante.

En tanto, en el área de expedición de una red de electrodomésticos un empleado destacó que "se vendió pero nunca tuvimos cola en este sector, quizás se trabajó más o menos parecido que hace un año, considerando el impacto de la crisis era lo que esperábamos".

Desde la Comisión de Comercio y Servicios del Centro Comercial e Industrial y puntualmente del Paseo del Centro, que agrupa a alrededor de 50 negocios del microcentro, comenzarán a medir desde hoy cómo les fue a las empresas que desde hoy tendrán que enfrentar la ola de cambios de productos -porque no funcionan bien o porque se busca otro talle-, pero ya sin demasiadas expectativas para generar ingresos en la caja.



Las ventas minoristas registraron una caída de 3% en la Navidad de este año en comparación con la misma fecha de 2018, indicó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), entidad a la que está adherida el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región a través de la Comisión de Comercio y Servicios.

La entidad señaló que en los locales físicos bajaron 3,5%, mientras que en la modalidad online subieron 1,3%.

Los datos surgen de la medición realizada por CAME entre el 23 y 24 de diciembre en 1.500 comercios pequeños y medianos del país.

El sondeo aclaró que las cifras fueron comparadas en unidades vendidas a lo largo del mismo período de 2018.

"Fue una Navidad atípica en materia comercial porque las ventas comenzaron demoradas y se estiraron más de lo habitual", analizó y precisó que se extendieron "hasta la tarde del martes, cuando los negocios cerraron".

El informe apuntó: "Aún así, el 53,2% de los comercios relevados hicieron ofertas y descuentos para atraer público y competir con las grandes cadenas, los hipermercados y shoppings".

Por rubros, destacó que el mejor desempeño fue para el segmento vinculado con Videojuegos y productos de computación dado que las ventas se mantuvieron sin modificaciones con relación a la Navidad de 2018".

Sostuvo además que en el rubro Juguetes y rodados, el cual explica el 15% de la venta de la fecha, se dio una merma equivalente a 1%.

En tanto, el análisis de CAME resaltó que "este año, el 72,2% de los comercios ofrecieron cuotas sin interés", aunque aclaró que "en la mayoría de los casos absorbió el comercio el costo del financiamiento".

"Puntualmente, el 25,4% ofreció hasta tres cuotas sin interés, mientras que el 26,2% hasta seis cuotas", subrayó.

De acuerdo con datos de IRSA, la firma dueña de los principales centros de compras de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, más de 650 mil personas recorrieron los shoppings de la zona metropolitana hasta las 4 de la madrugada en vísperas de la Navidad.