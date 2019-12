La reconversión judicial Nacionales 26 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Por Sergio Farella



BUENOS AIRES, 26 (Especial de NA). - El Gobierno se apresta a redefinir los concursos que quedaron truncos con el cambio de gestión y definir el nombramiento de magistrados en cargos clave, así como aprestarse a resolver en el Consejo de la Magistratura el futuro de jueces bajo la lupa.

Con casi 300 vacantes por ocupar en cargos de distintos fueros incluidos federales y electorales, el organismo se encargará de revaluar la integración de las ternas en esos concursos clave que se elevan al Poder Ejecutivo y tienen su paso por el Senado de la Nación.

Son vacantes que no se ocuparon ya que se frenó la designación cuando el peronismo no quiso dar tratamiento para avanzar en los mismos.

Entre otros, está el de un lugar en la Cámara Nacional Electoral, determinante de cara ante cada proceso, y para quienes está en primer lugar Alejandra Lázaro, actual secretaria de Cámara y a quien impulsan los radicales, luego le sigue el juez federal de Tucumán Daniel Bejas y otro secretario del Tribunal Hernán Golcalves Figueiredo.

También un cargo para camarista federal de La Plata para el cual salió primero el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, cuyo trámite no avanzó hasta entonces a raíz de que fue cuestionado por el macrismo por su intervención en la causa de espionaje y extorsión.

En tanto, en el juzgado federal de Lomas de Zamora, el cual es clave por tener competencia sobre el Aeropuerto de Ezeiza y el penal de la misma jurisdicción, quien quedó mejor posicionado en el concurso es el actual subrogante Juan Pablo Auge.

Otro de los cargos a cubrir es uno en la Cámara Federal de San Martín que lo tiene como candidato a Germán Manuel Moldes, hijo del renunciante fiscal federal, pero donde también aparece como predilecto el actual magistrado federal de Morón Néstor Barral.

También hay un cargo vacante en el juzgado federal de Mercedes al que aspira Ignacio Mahiques, a quien la vicepresidenta le dedicó durísimas críticas por formular la acusación en su contra en los casos Hotesur y Los Sauces, y cuyo nombramiento ahora quedó evidentemente en duda.

Otros de los cargos es para vacantes en los juzgados de instrucción y en los de la Cámara Nacional de Casación Penal.

Tal vez el foco de los nombramientos futuros, pero en los que aún no hay candidatos ya que el concurso está en ciernes, es el de las vacantes en la Cámara Federal porteña, donde se definen varias de las causas de corrupción.

En ese tribunal están Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes avanzaron durante el último año en muchas de las causas contra el Kirchnerismo, y que el actual Gobierno tiene justamente bajo la lupa a raíz de que sus designaciones fueron por traslado desde un Tribunal Oral y no por concurso.

Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura en los primeros meses se abocará a definir los trámites con pedido de juicio político a cuatro jueces que tienen en su poder causas de las que se hablará sin dudas en los próximos meses: Ramos Padilla, Rodolfo Canicoba Corral, Luis Rodríguez y Claudio Bonadio.