La riqueza en su nivel más bajo en 10 años

Por las sucesivas devaluaciones del último año y la disparada de la inflación en un escenario recesivo, la "riqueza" de los argentinos cayó al nivel más bajo en una década, según las cifras oficiales del INDEC.

Hay que remontarse al 2009 (US$ 8.160) para encontrar un Producto Bruto per cápita más bajo que el actual, que es de apenas US$ 9.800, cuando el país había alcanzado los US$ 14.400 en 2017, en parte por el atraso cambiario.

En el último año, por efecto de una devaluación que se aceleró tras las PASO, el dólar promedio pasó de $ 32 en el tercer trimestre de 2018 a $ 50 en el mismo período de este año.

Así, mientras el Producto se estimó en US$ 467.000 millones para el período julio-septiembre de 2018, la producción de bienes y servicios cayó a unos US$ 445.000 millones en igual período de este año.

En 2009, el Producto Bruto había sido estimado por el INDEC en US$ 333.000 millones, mientras en 2010 subió a US$ 423.000 millones y en el 2011 ya alcanzaba los US$ 530.000 millones.

Si se lo observa per cápita, mientras el PIB rondaba los 10.400 dólares en el tercer trimestre del 2018, un año después había caído a US$ 9.800, de acuerdo con fuentes del organismo consultadas por la agencia NA.

"El PIB per cápita quebró el piso de U$S 10.000 por primera vez en una década", indicó el economista Sergio Chouza.

Aludió a que hay que remontarse al tercer trimestre del 2009 para encontrar un Producto menor, según la serie que el INDEC construyó sobre la base de precios del 2004.

Así, Chouza -investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA- consideró que existe una "fenomenal caída del ingreso nacional, con una economía en recesión y devaluada".

Según consignó el INDEC esta semana, en el tercer trimestre el ingreso per cápita cayó 8% hasta U$S 9.815 por año.

Según el último reporte del organismo, para el tercer trimestre del 2018 la estimación del PIB era de $ 14.960.938 millones a precios corrientes. Mientras que en el mismo período del 2019 ascendía a $ 22.246.374 millones.

Así, en pesos el Producto -sobre todo por efecto de la inflación- creció 32,7%, pero no alcanzó a acompañar el alza del costo de vida, que anualizado superó el 50% en ese período. Al hecho de que el incremento del PIB no pudo acompañar la inflación, se sumó el efecto demoledor de la depreciación del peso, con un dólar que subió 56% en el mismo período.

Este dato acompaña las fuertes caídas que mostraron casi todos los sectores de la economía, en especial la industria, pero también el comercio, con la excepción del agro. También permite comprender, desde un punto de vista macroeconómico, por qué la pobreza se disparó a niveles de 40%, según indicó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

Los datos que viene difundiendo el INDEC sobre la caída en sectores como el fabril, vinieron acompañados por unos 150 mil despidos en el último año, de acuerdo con las cifras oficiales del Ministerio de Trabajo. Esos despidos fueron verificados en el sector formal, por lo que se deberían sumar los ocurridos en el informal, casi imposibles de cuantificar.