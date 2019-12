¿Cuál será el impacto en el precio de la leche tras cambios en retenciones? SUPLEMENTO RURAL 26 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La casi segura imposición de un 9% como nueva alícuota (valor máximo) de cifra de los derechos de exportación a la leche en polvo significaría que el precio de ese producto baje y por ende caiga el precio de la leche en tranquera de tambo que tenga ese destino. Y no solo eso, sucede que la baja de ese valor puede "teñir" a otros destinos de la leche, por mecanismos de transferencias, ya que cuando crece la exportación, los precios tienden a "internacionalizarse", aunque nadie coincide cuál el es número porcentual de leche exportada que “internacionaliza” (y por ende baja) el precio al productor.



MAS ANALISIS

Otros análisis indican que el 15% de retenciones al maíz y el aumento al 33% de retenciones en soja favorecerán la baja de costo del alimento para las vacas e incluso impactará (levemente) en los alquileres de los tambos; y que el modelo pergeñado por Alberto Fernández -estimulando el consumo interno- va a ayudar a que los precios en tranquera de tambo se sostengan, e incluso que vayan hacia arriba, ya que es muy modesto el crecimiento ( 2 a 3%) que se puede esperar en materia de producción en el 2020.

De acuerdo a un informe de TodoAgro, a los efectos de mensurar el impacto de retenciones establecidas para leche en polvo, el Observatorio de la Cadena Láctea presentó un simulador de capacidad de pago de la leche al productor en función al destino de la misma para la exportación de leche en polvo entera.

"En virtud del artículo publicado en el Observatorio de la Cadena Láctea el 14 de diciembre, por los cambios introducidos por el Decreto 37/19 que refieren a Derechos de Exportación para las leches en polvo, hemos recibido de algunos de nuestros usuarios, consultas que queremos aclarar”, apuntó en un comunicado el citado organismo.



UNA ORIENTACION

Como bien indica el artículo, el mismo "sólo trata de orientar a los actores sectoriales, y se basa en la consulta a quienes tienen injerencia directa en este negocio o experiencia profesional en el tema".

Las exportaciones representan en la actualidad alrededor del 18% del destino de la leche producida y aproximadamente el 24% de ellas corresponde en valor a leche en polvo entera en la presentación aquí calculada.

El cuadro de doble entrada tiene por un lado los valores de costos de elaboración y comercialización, el tipo de cambio, el derecho de exportación, el reintegro de impuestos, un margen industrial, y la conversión de litros de leche a kilogramos de producto. Por otro lado el valor que se puede conseguir por el producto, en dólares por tonelada, dependiendo básicamente del destino y del volumen de la operación.



MUY INTERESANTE

Detalle de los factores determinantes del análisis:

- Costo Total sin Materia Prima Leche: Gastos de Logística de Materia Prima Leche y Producto Terminado, Gastos de Fabricación, Otras Materias Primas, Envases y Embalajes, Gastos de Administración y Gastos de Comercialización.

- Tipo de cambio: se utiliza la cotización del día de la fecha del dólar tipo comprador del Banco de la Nación Argentina (BNA) para liquidar las exportaciones y el tipo vendedor para los costos.

- Derechos de exportación: se deduce del tipo de cambio el 9% (Decreto 37/2019).

- Reintegros: se adiciona al precio recibido, el reintegro de impuestos del 0,75% (Decreto 767/2018).

- Margen Bruto de la Industria: se considera un porcentaje de margen sobre el valor FOB (4%).

- Rendimientos: se efectúa un promedio de litros necesarios para elaborar una tonelada de leche en polvo entera (8.200 litros en base a la composición de leche considerada).

- Precios de exportación: los valores informados oscilan en un rango respecto al promedio que a la fecha de publicar el simulador, las empresas que exportan eso productos, pueden obtener del mercado internacional.

Este simulador sólo trata de orientar a los actores sectoriales y se basa en la consulta a quienes tienen injerencia directa en este negocio y/o experiencia profesional en el tema.

El simulador aclara al pie que se refiere a la leche de referencia de la Resolución 229 E/2016 para un tambo promedio, es decir aquella leche que contenga 3,5% de materia grasa, 3,3% de proteína (en realidad 3,3 gramos por centímetro cúbico), recuento de células somáticas menor o igual a 400.000 células por centímetro cúbico, recuento de bacterias totales, menor o igual a 100.000 unidades formadoras de colonias por centímetro cúbico, que provenga de tambos oficialmente libres de Brucelosis y Tuberculosis, con un índice crioscópico menor a -0.512, entregada en tambo a una temperatura menor o igual a 4 grados centígrados y sin residuos de inhibidores.

El promedio de la disposición 1, habla de 8.620 litros de leche SIGLeA por tonelada de producto y el simulador de 8.200 sobre la leche de referencia.



LOS COSTOS

Los costos incluyen "gastos de logística de materia prima leche y producto terminado, gastos de fabricación, otras materias primas, envases y embalajes, gastos de administración y gastos de comercialización”. Si alguien considera el costo de fazon, debe agregar logística de recolección y logística comercial de producto terminado.

Ejemplo: logística de recolección (costo de 20 empresas que representan el 60% de la leche total), $ 1,00/litro x 8.200 litros = $ 8.200/tonelada / $ 63,00/dólar = US$ 130/tonelada. A esto hay que agregar transporte del producto terminado y fobbing, y en algunos casos otras materias primas, envases y embalajes que la industria cobra a quien solicita el fazon. Con todo ésto al costo de fazon se deben adicionar entre US$ 250 y US$ 300/tonelada.

Los costos fueron tomados de diferentes tipos de industrias y no se ha incluido valores menores ni mayores a los de la grilla ya que ellos no nos fueron informados.

Los precios del producto terminado es de la leche indicada: 04.02.21.10.900M, leche en polvo entera en bolsas de 25 kgs.

Por lo tanto el simulador debe utilizarse como referencia y si un productor posee una leche de mayor composición, o mejor calidad higiénica y sanitaria, con una ubicación determinada o con un volumen determinada, deberá en su negociación comercial, plantear su situación particular pudiendo tomar o no como referencia los números aquí utilizados.



ACLARACIONES

Cabe aclarar que si en algún momento a la leche de referencia se la logra valorizar, ocurrirá una situación similar a la aquí planteada, donde el precio de cada productor seguramente sea diferente al de referencia, en más o en menos en base a sus propios atributos vinculados a la leche de referencia.

Otra aclaración cuando se habla de precio de la leche, resulta indistinto hablar de $/kg. de Sólidos Útiles (Grasa Butirosa + Proteína) que $/litro referenciado a estándares composicionales, incluso esta segunda forma es la de mayor uso y costumbre a nivel internacional. Sólo que a nivel internacional se habla de kgs. de leche en lugar de litros ( 1 litro de leche = 1,03 kgs. de leche). Ejemplo: precio de la leche en Nueva Zelanda US$ 0,32/kg. de leche con 4,20% de Grasa Butirosa y 3,40% de Proteína.

Por último, 3,50% de Grasa Butirosa, y 3,30% de Proteína, suponen un Total de Sólidos del 12,20% (incluye Lactosa y Sales Minerales) con lo que para hacer una tonelada de sólidos es necesario 8.200 litros.