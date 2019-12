Retenciones: se trabajará en compensación para pequeños productores y cooperativas SUPLEMENTO RURAL 26 de diciembre de 2019 Redacción Por Posterior a reclamos y movilizaciones por derechos de exportación hacia las producciones agropecuarias, el Presidente mandó a incorporar a la Ley de Emergencia un artículo para establecer mecanismos de compensación para pequeños productores y cooperativas.

"Queremos ser claros y transparentes en nuestros propósitos. Solo nos importa que la solidaridad de los que más tienen ayude a aumentar los recursos para mejorar la situación de quienes la están pasando mal. Por eso propuse incorporar un artículo que disponga que el Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos de compensación de los efectos de los derechos de exportación específicos para pequeños productores y cooperativas”, anunció el presidente Alberto Fernández durante la semana pasado en su cuenta de Twitter.

Por entonces, si bien la semana había arrancado con discrepancias desde el sector hacia el Gobierno por no acordar o comunicar previamente al sector agropecuario los anuncios sobre retenciones realizados durante el anterior, y luego proponiendo la posibilidad de aumentar 3 puntos más las derechos de exportaciones (medida que posteriormente en la Cámara de Diputados se dio un paso importante, al aprobarse en el marco del megaproyecto de ley emergencia la posibilidad del tope del 33% a los derechos de exportación), quedó en claro mediante diferentes comunicados de las entidades rurales y sus regionales que el sector estaba en total desacuerdo con estas medidas, que no fueron consensuada, tal lo informado por TodoAgro.



LOS ESPACIOS DE

DIALOGO

A pesar de ello, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA), si bien manifestó su desacuerdo con la medida propició los espacios de diálogo por lo menos en el corto plazo, hasta conocer con más detalles las condiciones en materia de retenciones que se iban a aplicar sobre el sector agropecuario argentino y sus diferentes economías regionales, y esperando volver a conversar con el ministro Basterra sobre estas cuestiones.



HUBO TIEMPO DE

RECLAMOS

Por otra parte, en el transcurso de los días y en la medida en que iban conociendo más detalles sobre cómo se aplicarían los derechos de exportación, hubo diferentes movilizaciones a lo largo del país, con la expresión de diferentes reclamos que van desde estados de alerta y movilización (FAA) hasta la idea de suspender la comercialización de los granos (CARSFE, CARBAP, Mesa Regional NOA NEA).



IDEA GENERAL DE

SEGMENTACION

Frente a este escenario, el Gobierno entendió que debía por lo menos adelantar por escrito la idea general de "segmentación" a la hora de cargar con este nuevo impuesto al sector, a fin de dar señales más claras, a diferencia del Gobierno kirchnerista, de que se estudiará algún mecanismo de beneficios para aquellos sector productivos más desprotegidos, eje principal de reclamo, desde hace muchos años por ejemplo, de la Federación Agraria Argentina.



UNA ASAMBLEA

EN ALCORTA

Esta última, finalizó con una importante asamblea en Alcorta, Santa Fe, de la que participaron no solo federados, sino también autoconvocados.

Y se decidió finalmente continuar en estado de alerta y movilización, esperando los resultados de la Ley de Emergencia Económica tras pasar por Diputados recaló en el Senado tras ser aprobada el viernes último.



UN COMPROMISO

DE DIALOGO

Con un Senado más favorable no se tuvo inconvenientes para sacar la Ley de Emergencia Económica adelante.

Sin embargo, atado a su compromiso de diálogo, Alberto Fernández –como Luis Basterra, secretario de Agricultura de la Nación-, quedaron sujetos a poner en consideración de las entidades agropecuarias las resoluciones finales que entiendan necesario adoptar, y que perjudiquen desde lo económico a sectores de la producción.