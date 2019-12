Expoagro 2020: mujeres al frente de fábricas de maquinaria agrícola SUPLEMENTO RURAL 26 de diciembre de 2019 Redacción Por En la comunidad agroindustrial, las mujeres han logrado tener mayor visibilización con una visión moderna en la conducción de las empresas.

Ver galería 1 / 3 - FOTO INTERNET CRISTINA MONTEVERDE. Trabaja en Industrias Montecor. FOTO INTERNET MARCELA SILVI. Gerente general de Erca. FOTO INTERNET ROSANA NEGRINI. Representante de la empresa Agrometal.

Expoagro, edición YPF Agro 2020 que se realizará del 10 al 13 de marzo próximo en San Nicolás, buscará dar a conocer las vivencias de mujeres productoras, empresarias, contratistas, ingenieras agrónomas, docentes, entre otras profesiones, para contribuir al desarrollo como sociedad.

En el último tiempo, el debate sobre la brecha de género ha ganado espacio en la agenda pública, y en medio de fierros, reuniones y exposiciones algunas mujeres llevan adelante múltiples roles en sus tareas cotidianas.

Tal es el caso de Cristina Monteverde, quien hace 45 años que trabaja en Industrias Montecor, la metalmecánica de Monte Buey, Córdoba, que ofrece tolvas, mixers, rotoenfardadoras, entre otros.

Primero, trabajó en el sector de compra y venta, y actualmente su tarea está concentrada en el área de finanzas.

"Me puse al hombro toda la empresa, y ahora contamos con 120 empleados", dijo Monteverde.

Y con gran orgullo enfatizó "me gusta lo que hago, y me apasionan los fierros y la tecnología".

El camino recorrido por la empresaria es un gran ejemplo de voluntad y perseverancia.

"Solo cursé hasta cuarto grado en una escuela rural. Luego, me enseñaron a manejar la computadora. En la cooperativa -mi empleo anterior- aprendí muchas tareas, y era tanta la ambición por formarme, que llegué a sacar costos porque me gustaba", recordó.

Hoy, en la empresa también trabaja su marido Omar Eugenio Borgiani, y sus dos hijos: Patricia y Gastón.

"Se llevan muy bien, hacen productos nuevos, y tienen la misma creatividad que nosotros, eso es muy bueno para la firma", dijo Monteverde a La Nación Rural.



EN LA PROVINCIA

DE SANTA FE

Ya en tierra santafesina, rodeada de equipos agrícolas de alta gama con su característico color amarillo, se encuentra Marcela Silvi, gerente general de Erca que con apenas quince años comenzó a seguir los pasos de su padre.

"Por la mañana iba al colegio y a la tarde estaba cuatro horas en Erca. Comencé en la oficina técnica, y me ocupaba de algunas tareas", relató.

Con el paso del tiempo, a los 28 años logró ocupar la gerencia general. Por todo esto, Silvi se autodefinió como "una apasionada de su trabajo", y argumentó que "estoy en todas partes. Amo lo que hago y le pongo todo".



LA REPRESENTANTE

DE AGROMETAL

Hermana del medio y madre de cuatro hijos, Rosana Negrini es otra de las mujeres que lidera una firma de maquinaria agrícola cordobesa, Agrometal, situada en Monte Maíz, una localidad de aproximadamente 10.000 habitantes.

"Nací en esta compañía, mi padre estuvo en Agrometal desde sus orígenes y siempre trabajó aquí", comentó Negrini.

Al terminar el secundario, cambió el bisturí por los números.

"Decidí que no iba a ser médica cirujana como siempre había planeado, sino contadora pública. Y ahí entendí que quería estar cerca de mi padre en la firma. Con el correr del tiempo asumí diferentes posiciones. Y formando parte del directorio estuve seis años como vicepresidente. En 2000, momento en que falleció mi padre, asumí como presidente", relató.



SIN DIFERENCIAS

Las tres agroempresarias confesaron que no sienten diferencias al momento de trabajar con hombres y de relacionarse con sus clientes.

En este contexto, Monteverde resaltó que "las mujeres al sector somos muy pujantes, y nos gusta crecer".

A lo que Negrini agregó "generalmente compartimos más nuestro trabajo, sabemos trabajar en equipo, y ser un poco más horizontales. La verdad que en mi sector la mujer es muy bien aceptada".

Por su parte, Silvi de la metalmecánica de Armstrong, manifestó que "el sector es muy masculino, eso es real. Pero la verdad que me manejo en igualdad con mis colaboradores hombres y muy bien con los clientes". Y opinó que "no es el género lo que importa, sino capacidad, el compromiso, las aptitudes y actitudes. Aunque también tengo en claro que el ser mujer complementa la mirada del hombre".



UNA VIDRIERA POR

EXCELENCIA

De esta manera, Expoagro promete ser una vidriera por excelencia del campo argentino que reúne a todos los actores del sector, y que por segundo año consecutivo realizará el Encuentro Nacional de Mujeres en el Agro.