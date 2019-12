CeraXti celebra los 10 años de Fuerza Natural, el último disco de Gustavo Cerati

El próximo sábado se desarrollará una nueva edición de CeraXti, el gran homenaje que desde 2011 se le realiza a Gustavo Cerati. El evento comenzará a las 19:30 y se llevará a cabo en el anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario.En esta oportunidad, se celebrarán los 10 años de Fuerza Natural, el último disco de estudio de Cerati, con cuatro bandas tributo que tocarán en vivo. Reversión, Sobredosis de Soda, El último sol y El cuarto Soda serán los grupos que se presentarán para hacer bailar y emocionar al público. Además, como en cada edición del festival, se sorteará una obra confeccionada por el muralista Osky Di Biase.CeraXti surgió como una herramienta para el tratamiento con musicoterapia durante la internación del cantante en la clínica ALCLA. Sin embargo, con el paso del tiempo, se transformó en una celebración de su extensa y reconocida obra.Su objetivo es la difusión de la música del ex líder de Soda Stereo a las nuevas generaciones y, al ser espectáculos de carácter benéfico, se busca ayudar a los que más lo necesitan. Es por esa razón que se pide colaborar con alimentos no perecederos, juguetes en buen estado, leche en polvo, pañales o elementos de higiene para niños en situación de vulnerabilidad, que serán entregados en esta oportunidad a familias de escasos recursos de Rosario y alrededores mediante el “Grupo Puentes”.Este colectivo está conformado por jóvenes de esa ciudad santafesina, que en su mayoría se encuentran cursando el nivel medio y que, conjuntamente con una de sus profesoras, realizan en forma continua diferentes actividades mediante las cuales ayudan al hospital San Roque y a varios comedores de niños carenciados.Luego de su paso por Rosario en julio, CeraXti vuelve a Buenos Aires para celebrar los 10 años de Fuerza Natural, en un homenaje que recorrerá en su totalidad el último disco del cantante así como una selección de grandes éxitos, tanto de su etapa solista como aquellos de Soda Stereo.CeraXti fue distinguido por la Legislatura Porteña como Evento de Interés Cultural y Social; y también fue declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y la Municipalidad de Rosario.El último trabajo de estudio de Gustavo Cerati, que salió al mercado el martes 1 de septiembre de 2009, se caracterizó por un sonido country/folk con presencia de guitarras acústicas. Fuerza Natural fue un viaje en el que el universo, la magia y la naturaleza estuvieron como grandes protagonistas.“Si yo me retirara ahora (…) me iría contento por Fuerza Natural”, decía el músico en un video del backstage de la grabación de la placa.El accidente cerebrovascular que sufrió apenas unos meses después del estreno del álbum -en mayo de 2010- convirtió a Fuerza Natural en el último disco de Gustavo. Y, para muchos, en el mejor, por la madurez en la que se encontraba el artista y por la calidad de las letras que volcó en sus canciones.“Lo que hice fue una composición bastante rápida. Tenía muchas ganas de hacer algo acústico, es decir, salir un poquito de la distorsión que planteaba Ahí Vamos y también del clasisimo de Ahí Vamos en cuanto a la composición. Quería que se moviera hacia lugares más libres. Después vino lo de Soda Stereo, que fue tan gigante y tan power (la gira “Me verás volver”). Necesitaba como bajar unos cambios en ese aspecto”, narraría Cerati por esos días.Fuerza Natural tuvo tres cortes de difusión: “Déjà vu”, “Rapto” y “Magia”. Sin embargo, más allá de esos temas, contó con otras composiciones muy reconocidas, como “Fuerza natural”, “Tracción a sangre” y “Cactus”.El trabajo se metió rápidamente en el corazón de los fanáticos y recibió múltiples reconocimientos. Entre otros galardones, el cantante se llevó el Gardel de Oro por segunda vez (ya lo había conseguido con Ahí Vamos) y el disco ganó todas las categorías en las que estaba nominado: Mejor álbum artista de rock, Mejor diseño de portada (Rock Instrument Bureau), Mejor videoclip (por “Déjà vu”), Ingeniería de grabación (Héctor Castillo, Uriel Dorfman, Nicolás Parker Pucci, James Brown y Greg Calbi), Producción del año (Gustavo Cerati y Héctor Castillo), Canción del año (“Déjà vu”) y Álbum del año.También logró tres Grammy Latinos, uno por mejor álbum de rock, otro por diseño de portada y el último por la canción “Dejà vu”.