¿Tinelli y Guillermina se casan en el 2020? Información General 26 de diciembre de 2019 Redacción Por El conductor brindó una entrevista donde habló de la posibilidad de contraer matrimonio con su pareja.

Antes de la Navidad, Marcelo Tinelli concedió una extensa entrevista donde habla de su gran año laboral y profesional en San Lorenzo.

Además, el conductor del Trece, hizo hincapié en la posibilidad de casarse en el 2020 con su pareja, la modelo y empresaria Guillermina Valdés.

"La posibilidad siempre está. Yo me siento ya casado. No sé si en el 2020. Los dos sentimos mucho amor, hemos formado una familia hermosa, nos queremos y nos cuidamos. La chance siempre está. Sería una linda confirmación", le dijo Tinelli a Teleshow.

Sobre el final habló de la elección de sus hijos de trabajar en los medios de comunicación. “Me encantaría, pero es una decisión de ellos. Cande, por ejemplo, está creciendo mucho, haciendo sus shows, trabajando muchísimo. Mica está más dedicada al tema de la indumentaria y le está yendo muy bien. Fran está ayudándonos mucho en el tema ficción. Juani tiene propuestas de algunas señales para trabajar y en el baile es una genia, sacó los genes de su mamá. Y Lorenzo, bueno, todavía no sabemos, je", finalizó.