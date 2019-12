Los operativos por los festejos de la Navidad funcionaron sin inconvenientes Locales 26 de diciembre de 2019 Redacción Por El secretario de Prevención en Seguridad del Municipio local, Maximiliano Postovit, expresó que "los objetivos que nos trazamos se fueron cumpliendo durante los controles y no hubo mayores inconvenientes", destacó.

Tras brindar, muchos se dirigieron a distintos sitios dentro de la ciudad para poder celebrar la Navidad. Y fue allí donde el Comando Unificado de Operaciones trabajó para que los rafaelinos no pasaran por ninguna situación complicada.

Durante varias horas, alrededor de 70 agentes, de las distintas fuerzas afectadas a este operativo, pudieron desplegarse por toda la ciudad, controlando, en su mayoría a los jóvenes, que salieron a festejar por Rafaela.

"Todo lo que se estableció en el operativo anduvo bien, no hubo que lamentar accidentes. La gente de Protección Vial y Comunitaria trabajó con los controles de alcoholemia, pero los operativos, dentro del marco general funcionaron como estaban previstos", explicó en primera instancia a LA OPINION el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit.

La tarea de los agentes era controlar la salida de los boliches, que sea tranquila y sin alteraciones como habitualmente pasa en lugares donde hay mucha convocatoria. Allí no se registraron mayores inconvenientes y la situación fue tranquila hasta entrada la mañana rafaelina.

Además, Postovit expresó que durante la madrugada de ayer mantuvo comunicación con sus pares y todos confirmaron que "no hubo inconvenientes entre la 1 y las 8 de la mañana, que eran los horarios de los operativos. La gente respondió, aún en la famosa resaca, donde hubo un par de peleas, pero que fueron menores y que muchas no estuvieron afectadas a este tipo de controles, sino que fueron entre vecinos, y otras circunstancias", dijo el funcionario.

En tanto, dijo que "los objetivos que nos trazábamos, que la gente salga tranquila de los boliches, que no camine por las banquinas, y todo lo que envuelve a los operativos viales funcionaron. Lo mismo hizo Gendarmería con los cruces en las rutas, y Protección Vial en la Ruta 70 y en los accesos, conjuntamente con la Guardia Urbana y la gente de tránsito colaboraron muy bien con todos. Los objetivos fueron cubiertos, tal cuál se plasmaron en la reunión de la semana pasada", dijo el secretario.

Recordemos que la Municipalidad de Rafaela trazó, en conjunto con las diversas fuerzas de seguridad de nuestra ciudad, un operativo a principios de esta semana, con motivo de los festejos de Navidad, donde estuvieron abocados la secretaría de Gobierno y Participación del Municipio, la Unidad Regional V de Policía, Gendarmería, Policía de Seguridad Vial, Protección Vial y Comunitaria, Guardia urbana, Federación de Entidades Vecinales y Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.

Anoche, sobre la Ruta Provincial Nº 70 estuvo la Policía de Seguridad Vial, como así también en el ingreso este como en el oeste. Sobre la Ruta Nacional Nº 34 se ubicó Gendarmería, mientras que la Policía desarrolló patrullajes preventivos en toda la ciudad, en los horarios mencionados por Postovit.