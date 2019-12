Caso Casermeiro: denuncia a medios y periodistas Policiales 26 de diciembre de 2019 Redacción Por FOTO INTERNET DANIEL CASERMEIRO. Es buscado intensamente.

"Caso Casermeiro: investigan el hallazgo de un arma y una pala", tituló una información el sitio online Radio Estación, de la cordobesa ciudad de San Francisco, el pasado 24 de diciembre, y en la nota se manifestó que avanzaba la investigación y la búsqueda del médico Daniel Casermeiro, desaparecido desde el jueves de la semana anterior.

También se mencionó que el hermetismo era cada vez más grande por parte de la Fiscalía actuante, en tanto el pasado sábado durante la búsqueda del citado profesional en la zona rural, los grupos encontraron una pala y el lunes posterior cerca de las vías del ferrocarril Belgrano, empleados de la empresa ubicaron un arma en la zona del Peaje a Devoto.

El colega deslizó que los principales sospechosos serían dos personas (padre e hijo), que viven en un domicilio allanado en el barrio Chalet de San Francisco.

Y destacó que se trataría de Gerardo Gette y su hijo, quienes son investigados por la Justicia local para tratar de determinar cómo fue el último contacto que tuvieron con el profesional desaparecido.

Seguidamente, Radio Estación indicó que lo precedente solamente era una hipótesis, en el marco de tantas versiones en las que avanzaba la Fiscalía de San Francisco.

Además, puntualizó que los antecedentes entre estas personas datan de una disputa por un pedido con La Balanza, en un predio en la zona donde apareció el auto de Daniel Casermeiro.



Con el correr de las horas, según lo dado a conocer por el sitio Radiocanal, Gerardo Gette realizó una publicación en su perfil de Facebook, que fue replicada por su hijo Leonel, donde deslindó responsabilidades en el caso de Daniel Casermeiro, y acusó a los medios y periodistas -sin especificar-, por publicar información incorrecta.

Y en la nota se puntualiza que una vivienda perteneciente a esta familia fue allanada en el marco de la investigación sobre el paradero de Daniel Casermeiro, y a partir de ello algunos medios especularon con alguna participación en el hecho que se investiga. Ante ello, Gerardo Gette publicó en sus redes sociales el siguiente texto:

"No soy amante de las redes sociales y realmente no estoy equivocado!!! Parte de la sociedad y el pobre periodismo que tenemos, las usan sin pensar en el daño que pueden causar a personas o familias, dando nombres, apellidos...realmente unas miserias humanas!!!

"Hoy estamos pasando una situación desesperante con la desaparición de mi amigo el doctor Casermeiro.

"A raíz de eso se realizan allanamientos, testimoniales, etc., lo cual me parece perfecto de parte de la Policía y la Justicia que hacen su trabajo. Pero es realmente triste para su familia y amigos, la falta de seriedad de todos estos informantes de cuarta que se pelean por dar malas noticias.

"!Hay que usar leyes penales para estos irresponsables!".



Ampliando información sobre Daniel Casermeiro, de 61 años de edad, se destaca que a una semana de la desaparición del médico la familia ofrece 1.000.000 de pesos por datos sobre su paradero, cifra altamente superior a los $100.000 ofrecidos en primera instancia.

"Por datos certeros comunicarse únicamente al 3564668193", manifestó la nuera en una historia de Instagram.