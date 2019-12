Fracasó un intento de robo en comercio Policiales 26 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En la tarde del pasado martes no se concretó un hecho contra la propiedad, huyendo quienes trataron de cometerlo.

Al respecto, un ciudadano comentó a LA OPINION que "cerca de la hora 16:45 de esta tarde (por el martes pasado), intentaron robar en un local comercial que se ubica en la primera cuadra de la calle Aristóbulo del Valle, y finalmente no se logró el cometido".

Según la fuente, "dicen que los delincuentes se vieron sorprendidos en su accionar delictivo, y abandonaron el lugar rápidamente".

Poco después, se observó presencia policial en la zona, y se dio inicio a una investigación al respecto.



ROBO EN COMERCIO

A un local comercial sito en la esquina de las calle J. M. Estrada y Simonetta de nuestra ciudad, ingresó un sujeto y robó la caja registradora, elemento que resguardaba una cifra de dinero que no fue precisada, en tanto un cómplice lo aguardaba en el exterior del inmueble al comando de una motocicleta, en la que finalmente se alejaron rápidamente del lugar.



JOVEN ARRESTADO

Un muchacho de 21 años de edad fue detenido en la localidad de Josefina, luego de que personal de la Subcomisaría 8ª fue alertado sobre la presencia de varios individuos en una aceitera abandonada, y situada a la salida de radio urbano.

Los uniformados visualizaron a cuatro personas, quienes al notar la presencia policíaca se dieron a la fuga pero finalmente se logró captura a uno, que fue trasladado hasta la unidad de orden público antes descripta.