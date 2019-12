La confianza de Lewis Hamilton Deportes 26 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO AFP LEWIS HAMILTON. El podio de Hungría 2019.

Durante los últimos años están surgiendo varios talentos que amenazan con destronarlo, pero nadie puede con Lewis Hamilton. Buenos ejemplos de ello son Max Verstappen o Charles Leclerc, pero también lo son Alex Albon, Lando Norris, Esteban Ocon o George Russell.

Todos ellos apuntan claramente al trono y terminar con el dominio de Lewis Hamilton en la Fórmula 1.

Pero el británico de Mercedes no tiene miedo de perder su trono, confía en sus habilidades y cree que no representan una amenaza real, hoy por hoy, para su hegemonía en el Mundial.

Hamilton tiene una fe ciega en sus habilidades y en el equipo que tiene junto a él, que marcó una clara superioridad desde que se implementó la tecnología híbrida en los motores, a partir de la temporada 2014.

"No creo que sea un gran problema por el momento. No significa que me sienta viejo, me siento en mis cabales y en la mejor forma que jamás he estado, honestamente", sostuvo el británico.

"Por supuesto que a los 25 años tenía la edad de mi lado, pero entonces tenía una falta de experiencia que ahora sí tengo y eso no es algo que se deba menospreciar. No hay una vía rápida para sumar experiencia y los conocimientos que tengo hoy en día", agregó Lewis.

"Cada año estoy constantemente mirando cómo sentirme mejor, cómo me puedo concentrar más, cómo puedo obtener más energía, lo cual complemente mi habilidad natural de hacer lo que hago. No me descentra en absoluto y estoy emocionado de tener a todos estos talentos emergiendo", concluyó.