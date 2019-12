Sobre las partidas Locales 26 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Acerca de los anexos, el radical Viotti pretende disminuir de Intendencia, Bienes de Consumo – Refrigerios y Cafetería: de $ 100.000 a $ 50.000; de la Subsecretaría de Deportes, Bienes de Consumo – Refrigerios y Cafetería: disminuir de $ 290.000 a $ 136.000; aumentar de Auditoría, Evaluación y Transparencia – Servicios No Personales - Auditoría Externa Ord. Nº 5.097: de $ 70.000 a $ 224.000, aumentando en $ 154.000; aumentar de la Secretaría de Educación el Programa Municipal de Becas de $ 5.000.000 a $ 5.050.000; eliminar: Transferencia del Ejercicio 2020 – Fomento y Sostenimiento Actividades Sociales – eliminar ítem Asociación de Bomberos Voluntarios de $ 900.000 y crear Fondo de Transferencias del Ejercicio 2020 – Fondos Especiales – Crear Fondo para Asociación de Bomberos Voluntarios (Ord. 5147): $ 3.402.000; disminuir de Intendencia los Servicios No Personales – Retribución Servicios Privados de $ 1.498.000 a $ 1.300.000; disminuir de la Jefatura de Gabinete y Modernización –Servicios No Personales – Retribución Servicios Privados: de $ 4.572.000 a $ 4.200.000; disminuir de la Secretaría de Gobierno y Participación –Servicios No Personales – Retribución Servicios Privados: de $ 3.932.000 a $ 3.400.000; disminuir de la Secretaría de Hacienda y Finanzas – Servicios No Personales – Retribución Servicios Privados: de $ 410.000 a $ 360.000; disminuir de la Secretaría de Producción Empleo e innovación – Servicios No Personales – Retribución Servicios Privados: de $ 3.941.400 a $ 3.741.400; disminuir de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos –Servicios No Personales – Retribución Servicios Privados: de $ 800.000 a $ 700.000; disminuir de la Secretaría de Servicios Públicos y Transporte –Servicios No Personales – Retribución Servicios Privados: de $ 33.922.000 a $ 33.122.000; y disminuir de la Secretaría de Ambiente y Movilidad –Servicios No Personales – Retribución Servicios Privados: de $ 28.342.460 a $ 28.092.400.