COMO PROTEGER LAS PLANTAS EN VACACIONES

26 de diciembre de 2019

Llegan estos días y comenzamos a pensar en las hermosas vacaciones que pronto tomaremos y disfrutaremos en el lugar elegido. Pero nos surge un inconveniente, quién nos cuidará las plantas, sobre todo en aquellos casos en que no contamos con una persona de confianza que se ocupe al menos de regarlas. Así como se toman todas las precauciones para encontrar la casa tal cual se la dejó, también las plantas necesitan de atenciones previas para que al regreso, estén tan lindas y sanas como al momento de la partida.



SECRETISIMO

Les aconsejo.

+ No hay que olvidar que como todo ser viviente, las plantas sufren los efectos de las altas temperaturas del verano. Bien nutridas y con el aporte de agua necesaria, podrán sobrevivir en perfectas condiciones. Unos días antes de salir de vacaciones, sugiero tomar algunos recaudos para una buena nutrición que, sumado al riego correcto (que durante estos últimos días no faltó), ayudará a mantenerlas sanas y fuertes.

+ Plantas de interior. Lo ideal es agregar lejos del tronco una cucharada sopera de harina de sangre, también existen bastones fertilizantes que se entierran y van aportando los nutrientes necesarios.

+ Plantas de exterior. Se aconseja agregar un puñado de humus de lombriz por planta, cada 15 o 20 días, efectuar un riego con fertilizante líquido para florales, existen muchas marcas en el mercado, respetar las dosis es fundamental pues, si se alteran las cantidades y frecuencia, lo más probable es que se quemen las plantas. También conviene eliminar las flores secas para estimular una floración abundante.

+ Jardines. Un secreto infalible es cubrir el suelo con capas protectoras. Esta técnica llamada mulching, es una de las prácticas más beneficiosas para ahorrar agua en los jardines. La corteza de pino, astillas, pinocha, aciculas de pino fermentadas, turba, paja seca evitan que el agua se evapore, así como la formación de costras en el suelo, permitiendo mayor penetración del agua hacia las raíces. Cada vez que llueva o se riegue, estas capas aportan materia orgánica al suelo, al mismo tiempo que son un excelente control para malezas y malas hierbas. Estas también pueden aplicarse en macetas, pues además de beneficiar a las plantas, tienen un gran valor ornamental.

+ Insectos. Como si supieran que los dueños de casa se fueron de vacaciones, pulgones, cochinillas y moscas blancas atacan sin piedad. Lo ideal es manejarse con productos no tóxicos, como por ejemplo el jabón de lavar blanco rayado o el tabaco macerado, diluidos en agua. Para babosas y caracoles, una efectiva solución es enterrar vasitos a nivel de tierra con cerveza.



TODO LO NUEVO SOBRE RIEGO

El agua es vital para las plantas. Por lo tanto, para que no les falte mientras se quedan solas, además del vecino o la amiga, hay novedosos sistemas de riego que permiten continuar con el proceso automáticamente. En los principales supermercados, viveros y ferreterías, se pueden conseguir distintos kits que no cuestan mucho y se adaptan a las distintas necesidades.

Para el riego parejo y adecuado de las plantas de interior, hay un microsistema que consta de un depósito de agua, con mangueras y goteos especiales que se colocan en cada una de las macetas, cuya programación cubre las necesidades durante un mes.

También existen con mangueras que se nutren del agua de la canilla y con accesorios que van nivelando los requerimientos hídricos, de acuerdo con las necesidades de cada planta.

En el caso de los jardines hay programadores de riego que distribuyen el agua pareja y regular, así como miniaspersores y goteadores lineales que, ubicados estratégicamente, mantienen la humedad necesaria.



SOLUCIONES DOMESTICAS

La luz es fundamental para las plantas de interior. Por lo tanto si durante todo el año la reciben a través de una ventana, durante las vacaciones habrá que trasladarlas a un ambiente luminoso. Siguiendo el consejo de las abuelas, el lugar ideal para mudarlas momentáneamente es la bañera. Un viejo truco es llenarla con 4 cm. de agua y colocar las macetas. Para mantener siempre el mismo nivel de agua, se puede colocar un microflotante que se consiguen en las ferreterías y viveros.

En el caso de las plantas de los patios o balcones, además de los sistemas mencionados más arriba, con un poco de habilidad y algunos elementos, se puede armar un sistema de riego casero. Siempre que haya una canilla en el lugar, se coloca una manguera común, previamente perforada cada 40 o 50 cm., donde se ponen goteros especiales. El grifo se deja un poco abierto y los goteros van graduando el caudal de agua para cada maceta.

Para que el riego sea más fácil, las macetas deben ubicarse en forma lineal.

A probar soluciones



Les dejo una reflexión:

Tomemos tiempo para estar en silencio y eliminar las distracciones. Solo cuando somos capaces de experimentar el momento es cuando vivimos la vida de verdad.

Hasta el 2020. María Paula Berta.