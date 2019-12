La galería de campeones 2019 Deportes 26 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La temporada automovilística nacional, con excepción de Agustín Canapino (Chevrolet) en el Turismo Carretera, que obtuvo su cuarto título, vio coronarse por primera vez a los restantes campeones en sus respectivas divisionales.

Leonel Pernía (Renault Fluence), luego de varios subcampeonatos, alcanzó el título en el Súper TC2000, luego de un excelente año en el que tuvo que luchar hasta el final con Matías Rossi (Toyota Corolla).

En el Turismo Nacional, los que celebraron fueron Ever Franetovich (Fiat Palio) en la Clase 2 y José Manuel Urcera (Toyota Civic) en la Clase 3, luego de otro años espectacular para la categoría más federal.

Matías Rossi (Toyota Camry) tuvo su revancha en el Top Race, arrebatándole la corona a Franco Girolami (Mitsubishi Lancer), quien no pudo revalidar el número 1, que había logrado en 2018.

Bruno Boccanera (Ford) en el Top Race Series y Ariel Persia (Mercedes) en el Top Race Junior, fueron los otros monarcas.

En las teloneras de la ACTC, los campeonatos quedaron en poder de Diego Ciantini (Chevrolet) en el TC Pista, Marcos Landa (Torino) en el TC Mouras y Matías Frano (Ford) en el TCP Mouras, donde fue subcampeón el humbolense Ian Reutemann (Dodge).

Mientras tanto, en la TC Pick Up, terminó celebrando Juan Pablo Gianini (Ford Ranger).

Por el lado del Rally Argentino, se le dio finalmente y luego de varios intentos, al puntano Miguel Baldoni (Chevrolet Agile), que interrumpió el dominio de Marcos Ligato (Chevrolet Agile), su "patrón" en el Tango Rally Team.

Guido Moggia, repitiendo el halago de su hermano Martín, fue el campeón en la Fórmula Renault 2.0.

Finalmente, en el Turismo Pista, los máximos halagos quedaron en poder de Luciano Martínez (Fiat Uno) en la Clase 1, Luigi Melli (Chevrolet Corsa) en la Clase 2 y Mauro Salvi (Toyota Etios) en la Clase 3.