El 27-12: bono de $ 5000 Suplemento Jubilados 26 de diciembre de 2019 Redacción

El Gobierno decidió pagarle un bono a los jubilados el próximo 27 de diciembre. Los que cobren la mínima y los titulares de pensiones no contributivas percibirán dos extras de 5000 pesos cada uno, este mes y en enero.

El ministro de Economía Martín Guzmán precisó que el bono se pagará en forma proporcional, según los haberes jubilatorios que se tengan. "[los $ 5000] alcanzan a quienes perciben el mínimo, respetando las escalas; quien percibe un poco más cobra algo para que la escala salarial no se modifique", sostuvo.

Así, cobrarán los 5000 pesos los aproximadamente 3 millones de jubilados que reciben la mínima, de $ 14.068 pesos. También percibirían esa misma cifra los titulares de pensiones no contributivas y de la Pensión Universal por Adulto Mayor (PUAM), actualmente en $ 11.254 de haber, consignó Todo Noticias.

Y, a partir de la mínima, los $ 5000 se irían reduciendo para alcanzar a todos los jubilados que ganen hasta $ 19.068 (es decir, la mínima más el bono). De esta manera, por ejemplo, un jubilado con un haber de $ 17.068 cobrará dos bonos de 2000 pesos. Un jubilado con $ 19.000 de haber percibiría 68 pesos adicionales.