"El fútbol es un deporte de equipo", dijo Scaloni

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, señaló que el equipo no puede salir a la cancha pensando que por tener a Lionel Messi puede "ganar un partido" a la vez que indicó que "más que nunca el fútbol es un deporte en equipo" y que "no hay manera hoy de que un jugador te gane un partido".

"Más que nunca el fútbol ahora es un deporte en equipo. Siempre lo fue, de toda la vida y tengo ese concepto desde que empecé a jugar, pero ahora es más que nunca. No hay manera hoy de que un jugador te gane un partido, no hay manera", precisó.

Asimismo añadió: "Ni Leo te gana un partido solo, aunque sabemos que si está bien posiblemente te lo pueda ganar, pero nosotros no podemos salir a la cancha pensando que tenemos a él y podemos ganar un partido. Mientras no tengamos en la cabeza la cuestión de equipo, de que hay que trabajar, de que todos tienen que correr cuando no tenemos la pelota, vamos a dar mucha ventaja".

En una entrevista concedida al Diario Olé, Scaloni expresó además: "Leo es una persona común y corriente y hace todo a la perfección con este grupo porque es un grupo de jóvenes de bien. Con el correr del tiempo logramos no depender tanto de él, siempre depender pero no tanto. Sabiendo de que está adentro de la cancha pero sabiendo que en cualquier momento otro jugador nos puede hacer ganar un partido".

"Para nosotros es importante que ellos sepan de que Leo juega para nosotros, pero que el resto de los jugadores también pueden aportar para ganar un partido. Si logramos entender eso, nos irá bien. Si no logramos entender eso, bueno, se nos complicará mucho", aseveró.

Además manifestó: "Creo que el año es positivo. Empezamos con ciertas dudas, sabiendo que las cosas las estábamos haciendo bien, pero que necesitábamos algo más y en la Copa el arranque no fue bueno, pero siempre confiamos en que había material, que había manera de salir de la situación, y creo que la mejor versión se vio en los cuartos de final, en la semi y en el partido por el tercer puesto".

"A partir de ahí, el equipo se empezó a encontrar en sí mismo, ya bastante mejor conformado, con jugadores que ya se sienten jugadores de la Selección y terminamos el año bien, más asentados que al inicio. Por otra parte, creo que era lógico, con jugadores que todavía no tenían muchos partidos, ahora sí podemos decir que tenemos una buena base", añadió.

Al hablar de lo que se viene para el 2020, sostuvo: "Podemos competir contra cualquiera, pero de ahí a pensar que podemos salir campeones del mundo o ganar la Copa América fácil, creo que sería un error, porque sería vender algo que no creo que sea lógico".

"Creo que las Sudamericanas son las eliminatorias más complicadas, pero sí está la ilusión de la Copa América en nuestro país, de disputarla, si es posible, hasta el último partido y en las eliminatorias intentar ser un equipo difícil de batir y seguir dando la sensación de equipo. Nosotros no podemos prometer más. Sería imprudente", cerró.