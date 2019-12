Chile: al menos 245 viviendas fueron arrasadas por el fuego en Valparaíso Internacionales 26 de diciembre de 2019 Redacción Por El incendio ya se encuentra en fase de control “en su totalidad”.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Por lo menos 245 viviendas de la ciudad chilena de Valparaíso fueron destruidas por un incendio forestal que esta Navidad mantenía bajo Alerta Roja a toda la zona. El ministro de Agricultura, Antonio Walker, indicó inicialmente que 120 casas se vieron afectadas por el avance del fuego y alertó que para realizar un cortafuego se deberán "sacrificar" algunas viviendas más. Pero más tarde, el Intendente de la región de Valparaíso, Jorge Martínez Durán, actualizó la cifra de viviendas afectadas por el fuego a 245.

La Oficina Nacional de Emergencia de Chile (Onemi) informó que once helicópteros, veinte brigadas y cinco aviones, entre otros recursos, fueron dispuestos para tratar de controlar el siniestro. .

El fuego se declaró en la tarde del martes de Nochebuena en el cerro Rocuant, en la zona alta de la ciudad, y gracias a los fuertes vientos avanzó rápidamente hacia las áreas habitadas para consumir no menos de 100 hectáreas de vegetación.

La Onemi explicó que el número de casas total o parcialmente dañadas es actualizado de forma permanente porque el fuego no ha sido totalmente extinguido y afecta zonas pobladas de los cerros Rocault y San Roque, según informó la agencia Prensa Latina. Asimismo, el organismo informó que durante esta jornada trabajaron en la emergencia 20 brigadas, diez técnicos, un skidder, un puesto de comando, ocho helicópteros y cuatro aviones de Conaf; tres brigadas del Ejército; un helicóptero Super Puma AS332 de las empresas forestales, un avión de coordinación; una ambulancia de la ACHS; dos helicópteros dispuestos por Onemi; un bulldozer municipal y diez camiones aljibe.

El martes se emitieron dos alertas de evacuación de la población con el apoyo de Carabineros y el ejército, para lo cual fueron habilitados albergues con capacidad para unas 400 personas para alojar a quienes debieron abandonar sus viviendas o que perdieron todas sus pertenencias.

La empresa abastecedora de agua potable anunció cortes en el suministro del líquido a barriadas de Valparaíso y Viña del Mar para garantizar que los bomberos pudieran contar con ese recurso para combatir las llamas.

En tanto, unos dos mil clientes permanecen sin servicio eléctrico como medida preventiva ya que el incendio se desarrollaba en una zona en la que se encuentran varias torres de alta tensión.

En su cuenta de Twitter, el presidente Sebastián Piñera lamentó los daños acarreados por el incendio a cientos de familias y aseguró que todos los organismos implicados están haciendo el mayor esfuerzo para controlarlo.

Por su parte, el comisario de la Policía de Investigaciones (PDI), Rodrigo Muñoz, señaló que se investigan las posibles causas del fuego, ya que todo indica que el origen habría sido intencional.

Según trascendió, las autoridades contarían con información coincidente sobre al menos dos vehículos que se desplazaban por la zona minutos antes del inicio del siniestro.

Respecto a las imágenes que circulan en redes sociales donde se puede ver a una camioneta blanca en la mitad de uno de los cerros, Walker indicó que “se están haciendo todas las investigaciones. Hay altísimas probabilidades que este incendio sea intencional (…) Hemos dispuesto un fiscal con dedicación exclusiva. Cuesta comprobar intencionalidad en incendios, pero según Carabineros y la PDI las posibilidades que haya sido intencional son altísimas”.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, ya anunció que presentará una acción judicial para identificar e imputar a los responsables. Anunció, asimismo, que inmediatamente concluida la emergencia comenzarán los trabajos para reconstruir la zona afectada.