Los vetos se tratan este jueves en una sesión Extraordinaria Locales 24 de diciembre de 2019 Redacción Por Será a las 7.30 donde la oposición ratificaría las dos Ordenanzas tal como fueran votadas. Por una lado la 5.146, que destina un 0,5% de la Tasa General de Inmuebles y Derecho de Registro de Inspección a la Asociación de Bomberos Voluntarios y la 5.147 respecto a la Tributaria.

FOTO PRENSA CONCEJO ENCUENTRO DECISIVO. Se decidieron varios temas en la jornada de ayer.

Este jueves 26, a las 7.30, se llevará a cabo una sesión extraordinaria para tratar tres temas: los dos vetos propositivos elevados por el Departamento ejecutivo Municipal y por otro lado el de las autoridades del Concejo a partir de la renuncia a la vicepresidencia 1era de Jorge Muriel.

En la mañana de ayer se gestó una acalorada discusión por los tiempos legales en que se presentaron los vetos y en donde la oposición consideró al accionar del Ejecutivo como “especulativo”, ya que sabiendo que a partir de la sanción de una ordenanza rigen diez días corridos para presentar un veto, y que justamente ese plazo vencía el 20 de diciembre, día en que a las 15.30 se les dio ingreso por administración. Además los ediles de Cambiemos junto a Lisandro Mársico, cuestionaron que uno de los vetos, el de tributaria, en la resolución tenía errores y recién este lunes a las 8 ingresó el expediente corregido.

Como si esto fuera poco, el malestar con Jorge Muriel se produjo por las declaraciones mediáticas del justicialista en donde sus pares opositores desconocían la información y le reprocharon su actitud.

En varias ocasiones, el presidente del Cuerpo Legislativo tuvo que intervenir para poner orden y expresar que había que dejar a un lado las discusiones políticas y evaluar las cuestiones legales.

“Bottero relató la cronología de lo sucedido, explicando que el viernes a las 15.30 desde Fiscalía informaron en que estaban subiendo el veto y que le estaban dando entrada por administración. Eran dos vetos uno que hacía referencia a lo de bomberos voluntarios y el otro mezcla la polinómica con el fondo de asistencia del 3%”.

“ Vos informas a la gente cosas que no son”, le reprochó Marisco a Muriel. “Esto no es el veto de la tributaria, vos no podes informar en un medio que ingresó un veto cuando entró recién esta mañana”.

Bottero a su vez y para bajar decibeles explicó. “yo puedo entender a Jorge Muriel que pueda tener información más clara, pero yo fui muy prudente hasta esta mañana que quería chequear el ingreso con la corrección. Fue un error administrativo, el jefe de gabinete me lo dijo ayer en la fiesta del deporte, porque el expediente estaba pero la resolución era incorrecta”.

Pero las aclaraciones no calmaban al demoprogresista que insistía: “vos sos parte de este Órgano y no sos del Ejecutivo”.

La edil Alejandra Sagardoy por su parte dijo: “Lisandro tiene razón en lo que dice porque nosotros teníamos otra información y si nosotros no contábamos con otra información, no sabíamos de que se estaba hablando. Es un respeto a la institución lo que pedimos”.

El presidente del Concejo intervino nuevamente para pedir que se deje de lado la discusión política; “hay que resolver como procedemos”.

El radical Leonardo Viotti se sumó a las críticas hacia el oficialismo y dijo que el intendente tuvo diez días para presentar el veto y lo uso políticamente porque lo presentó a último momento. “Pará mí no corresponde, la parte resolutiva expresada el viernes no corresponde más allá del cuerpo del expediente”.

En tanto Miguel Destéfanis manifestó que, “como nuevo nosotros leímos lo que entró y no sabíamos si había dos vetos o uno y nos enteramos por los medios y no entendíamos de que se hablaba”.

Jorge Muriel continuó explicando que un error de tipeo y que es totalmente involuntario y que igualmente se le podía dar ingreso y el debido tratamiento, “total nosotros somos una minoría automática”, dijo en tono de broma.

A su vez Lalo Bonino indicó que “acá hay que y que hacer dos evaluaciones, considerando lo que votó este cuerpo, el expediente entró en tiempo y forma pero entró mal. Hay que resolver con criterio y hay que tener en cuenta, si nosotros vamos a votar hay que evaluar si la polinómica va a seguir existiendo o no, para ser prácticos y lógicos con esto. La mejor respuesta que puede haber es la que responde a la legalidad”.

Marta Pascual también pidió hablar y dijo que “hay que respetar el espíritu de lo que votamos hace unos días, así que someterlo ahora a una discusión, teniendo en cuenta el error, yo no le encuentro sentido”.

“Esto que discutimos no es político es legal; en realidad es un mamarracho lo que entra acá por la tributaria”, volvió a apuntar Mársico.



CUARTO INTERMEDIO

En medio de la discusión sobre si había que darle ingreso o no al veto de la ordenanza tributaria, se decidió pasar a un cuarto intermedio” para que cada bloque evalúe la decisión a adoptar y finalmente se decidió darle ingreso a los dos vetos.

Los mismos serán votados en la sesión extraordinaria del mismo jueves y ya desde la oposición anticiparon su postura: validar lo ya votado.