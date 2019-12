El crecimiento de una industria de Rafaela de la mano de Vaca Muerta Locales 24 de diciembre de 2019 Redacción Por Se trata de VMC Refrigeración que acumula una gran trayectoria dentro del mercado de las industrias alimenticias. En un año complejo en materia económica para el país, la empresa supo crecer y desarrollarse a partir del vínculo con el yacimiento petrolífero “Vaca Muerta” de Neuquén.

FOTO VMC SUPER MAQUINA. Un camión transporta una unidad de refrigeración de propano fabricada en Rafaela destinada al acondicionamiento de gas para la empresa TGS. MARCELO MODENESI. El año pasado recibió el premio al Mérito Industrial por parte de Fisfe.

El titular de VMC Refrigeración, Marcelo Modenesi analizó el desarrollo que viene teniendo la firma y el vínculo que une a la industria rafaelina con el yacimiento petrolífero “Vaca Muerta”. "Este es el año de más actividad en la historia que al menos yo recuerde, ya que agregamos lo que es el frío industrial. Nosotros comprendemos un espectro muy grande de lo que es el frío en alimentos y por lo tanto este rubro es muy variado. Hay un sinnúmero de industrias que procesan alimentos y bebidas pero desde hace seis o siete años comenzamos fuerte con el tema de Vaca Muerta”, señaló el empresario.

“Y a través de haber iniciado este proceso la Argentina de descubrir el shale y de poder explotarlo, nosotros teníamos un producto que es el compresor a tornillos que importamos de Escocia y que representamos para toda Latinoamérica y en función de eso como es un equipo diseñado para comprimir el gas, nos fuimos adentrando en la tecnología y evidentemente hubo un gran avance de nuestros técnicos, y un gran desarrollo de nuestra oficina técnica en general para poder cumplir con los exigentes requerimientos de las industrias petroleras demandando este tipo de equipos, es decir, se nos agregó a la oferta tradicional nuestra con lo cual fue una sorpresa agradable”, explicó Modenesi.

En medio de un año recesivo para la mayor parte de los sectores productivos de la Argentina, donde los números en 2019 fueron negativos, hay industrias que de la mano de la capacitación, inversión en tecnología y superar exigentes controles de calidad pudieron revertir lo que indicaba el contexto desfavorable y poder crecer.

“Hemos visto en los últimos años que decreció el mercado de la alimentación por la crisis y por toda la recesión que hemos vivido, pero este rubro lo compensó con creces y fundamentalmente desde el punto de vista técnico y tecnológico elevó el nivel de nuestra empresa, porque toda la mecánica de producir este tipo de equipos es completamente diferente a la alimentación. Una industrial y alimenticia te contrata una obra, ya sea un sistema frigorífico y vos te comprometes en un plazo de entrega y solamente te preguntan si vas a estar o no en tiempo para entregar lo que prometiste, pero nadie te controla el proceso previo”.

Modenesi destacó y valoró las exigencias ya que elevan la vara y hace a la industria más competitiva: “las petroleras cuando contratan previo a contratar ya hicieron una revisión de la ingeniería, de todos los elementos que incluye cada parte del equipo; uno interactúa con la petrolera en forma permanente durante el proceso constructivo, toda la semana o semana por medio tenés un inspector o diferentes tipos de inspectores que van viendo de qué manera vos vas progresando con el equipo y finalmente una prueba en marcha dentro de la misma fábrica”.



VISITA INTERNACIONAL

A LA PLATA DE VMC

"Días pasados y en virtud a lo expresado por el titular de la industria, estuvieron técnicos de Houston que vinieron justamente de Estados Unidos de las oficinas centrales de Shell para inspeccionar el equipo, un equipo que tuvimos que ponerlo en marcha con grupos electrógenos muy poderosos para que bombeen aquí en la fábrica lo que van a bombear exactamente en el pozo. En este caso un equipamiento de estos le bombea al otro equipo y a su vez ese otro equipo le bombea a compresores mucho más poderosos que lo inyectan al gasoducto. El gas que uno de los equipos toma del pozo lo inyecta hacia el otro equipo y el otro equipo a su vez lo manda a otro equipo más, que lo eleva a una presión para que en el gasoducto llegue por ejemplo a Bahía Blanca, a los consumos en Bueno Aires, a la exportación a Chile o a los troncales que se conectan con TGN o sea con el gas del Norte".



EL FACTOR HUMANO

Y LA CAPACITACION

La innovación, las tecnologías de punta y la incursión al mundo conlleva requerimientos en diferentes aspectos, pero sin lugar a dudas el factor humano es uno preponderante.

“Hoy contamos con alrededor de 15 personas muy entrenadas tanto en lo mecánico como en el factor automatización, a su vez tenemos que tener normas internacionales que nos llevó años poder cumplimentar, - porque con la intención o decir estoy capacitado no basta-, tenés que tener un cuño, una estampa. Por ejemplo hay una empresa de Estados Unidos que nos controla y a su vez es una licencia que se renueva cada dos años y la tenemos ya prácticamente de hace 10, para construir este tipo de equipos, con una trazabilidad adecuada a lo que las petroleras piden”, enfatizó con orgullo Modenesi.

“Por ejemplo nos piden que la chapa que uno usa sea de tal condición, de tal característica, de tal colada y poder hacerle toda la trazabilidad hasta por ejemplo la soldadura con sus radiografías, con los soldadores capacitados, calificados y con el nombre de cada soldador que intervienen en cada proceso. Esos son detalles muy exquisitos que requiere esta industria, porque obviamente va a un ámbito explosivo y tenés que hacer equipos antiexplosivos; incluso todo lo eléctrico y todas las conexiones de estos equipos están a prueba de explosión, es muy exigente y hemos recibido las felicitaciones de la gente de Houston lo que nos abre un camino también muy importante hacia delante, no sólo con Shell, hemos hecho trabajos para Chevron, para YPF, para Capex. Hay muchas empresas que ya han confiado en nuestros productos”, manifestó el industrial rafaelino.