Perotti enviará una Ley adicional al consenso fiscal

El Centro Industria, Comercio Y Afincados De Esperanza – CICAE – mantuvo una reunión este lunes con el Ministro de Economía de la Provincia Walter Agosto, quien les hizo saber que este jueves 26 enviará a la legislatura un proyecto de Ley que incluirá: estabilidad Fiscal, moratoria para todos los tributos (sellos, IB, patente) y cambios en el esquema del impuesto inmobiliario.

La estabilidad fiscal está relacionada con lo que escribimos en esas páginas este lunes: “sumado a ello, la Federación de Centros Comerciales de Santa Fe – FECECO - le hizo notar a la legislatura que si antes del 31 no se trata el mensaje enviado por el ex Gobernador Miguel Lifschitz, extendiendo hasta el próximo 31 de diciembre de 2020 el beneficio de la estabilidad fiscal al sector Comercio y Servicios, dispuesto mediante la Ley 13.749 y prorrogado mediante la Ley 13.750, a partir del 1° de enero de 2020 aumentará el impuesto a los Ingresos Brutos, y de esta manera, la gran mayoría de los contribuyentes sufrirá un aumento del 63%, en esta carga impositiva que es considerada una de las más distorsivas e injustas.”

Quedaría por definirse si en el mismo texto de la Ley, el gobierno atenderá esta otra cuestión que también planteamos en nuestro escrito: Los senadores radicales – que trabajarán en “espejo” con el bloque de diputados- le pidieron, astutamente, a Perotti que envíe un proyecto de ley adicional a la ratificación del Consenso Fiscal (firmado por el Gobernador el martes pasado junto a sus pares provinciales y el Presidente Fernández) habilitando gravar al campo santafesino con ingresos brutos o seguir eximiéndolo, toda vez que el anterior acuerdo entre Nación y Provincias suspende la obligación de eximir en 2020 a la actividad agropecuaria en Santa Fe.

Este “proyecto adicional” bien podría ser la Ley Tributaria, mediante la cual Omar Perotti podría prorrogar la estabilidad impositiva al agro santafesino (seguir manteniendo el status general actual, donde los productores santafesinos están exentos, pero los de afuera siguen pagando, por ejemplo los Grobocopatel). O directamente la exención de la actividad con prescindencia de donde es el productor”.

En este sentido, el Ministro de la Producción Daniel Costamagna manifestó que es intención del Gobernador Omar Perotti continuar con la exención de ingresos brutos para los productores agropecuarios.



AGOSTO NO FUE A LA LEGISLATURA

Finalmente, el Ministro de Economía Walter Agosto no respondió a la invitación de los Diputados del FPCyS – y el cuerpo en general - para que asista este lunes a la Cámara de Diputados a los fines de informar sobre el Consenso Fiscal firmado por el Gobernador Perotti el pasado martes 17, y que deberá ser ratificado por el parlamento santafesino.

El presidente del interbloque radical del FPCyS Maximiliano Pullaro lamentó este lunes de la ausencia del Ministro Walter Agosto, “que debería haber venido a la Cámara para explicarnos el impacto que iban a tener estas medidas sobre los distintos sectores productivos y los colegios profesionales”, dijo.