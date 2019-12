Gisela Trucco sigue haciendo historia Deportes 24 de diciembre de 2019 Por Martin Ferrero La rafaelina fue nombrada árbitra asistente Internacional. “Me sorprendió pero era algo por lo que venía luchando hace mucho tiempo y trabajando para conseguirlo”, le comentó a este medio Trucco. Y en relación al nuevo logro alcanzado, Gisela confesó: “Significa el piso de mi carrera y no el techo porque mi sueño es estar en la final de un Mundial o juego Olímpico”.

FOTO ARCHIVO GISELA TRUCCO. / Es la primera nominación de carácter internacional para una árbitro mujer nacida en el interior del país.

Gisela Trucco sigue haciendo historia en el arbitraje de nuestro país. Un par de años atrás, en octubre de 2017, se había convertido en la primera mujer en formar parte de una terna arbitral en Primera División de Argentina. Ayer, la rafaelina fue nombrada como árbitro asistente Internacional, transformándose así en la primera del interior del país en convertirse en internacional.

“Estoy feliz al saber que desde el interior se pudo lograr por primera vez un lugar en una lista internacional y como en su momento ser la primera en dirigir Superliga abrió el camino para todas las árbitros del país, hoy esta noticia abre el camino para todas las árbitros del interior que sueñan como yo”, comentó, en medio de sus vacaciones, Gisela a LA OPINION.

“Me enteré hoy (por ayer) a la mañana. Recibí el llamado de Federico Beligoy (director nacional de arbitraje) confirmado la noticia de que ya habían llegado los certificados de FIFA aprobando la lista que enviaron desde AFA con mi nombre como nueva árbitro asistente”, comentó. “Me sorprendió pero era algo por lo que venía luchando hace mucho tiempo y trabajando para conseguirlo. Este año me había propuesto como objetivo conseguir la "chapa de internacional " y todo el trabajo, esfuerzos, viajes y muchas cosas más fueron en post de esto”, confesó Trucco.



-¿Qué significa este gran paso en tu carrera?

- Significa que valió la pena todo lo dejado, cada lágrima, cada entrenamiento sufrido y al cual debo dar gracias a mi entrenador Joaquín Avila, significa una lucha más ganada. Significa el piso de mi carrera y no el techo porque mi sueño es estar en la final de un Mundial o juego Olímpico. Significa mucho esfuerzo y dedicación. Cada logro que se fue dando fue gracias al apoyo incondicional de mi familia y de mis amigos que bancaron y estuvieron en muchos momentos difíciles donde parecía que otra vez se me iba a escapar. También a la gente del arbitraje que confió en mí para darme esta oportunidad, Claudio Tapia el presidente de AFA, Federico Beligoy, y Sergio Pezzotta un gran guía y referente del interior.



-En 2007 arrancaste a dirigir en Liga, en abril de 2013 en AFA, en el medio, allá por el 2009 te recibiste de profe de educación física. ¿Imaginabas vivir este presente?

-Sinceramente me cuesta ver y creer todo esto que me pasa porque me acuerdo que cuando empecé en esto lo veía como un sueño lejano y difícil pero como rebelde que soy de la vida no me iba a rendir fácilmente. Quiero empezar a disfrutar de esta nueva etapa, conocer otro mundo, vivir las cosas lindas que te regala esta profesión y saber lo que se siente representar a tu país.