Medidas de seguridad para evitar fuga de presidiarios Policiales 24 de diciembre de 2019 Redacción Por Desde el Gobierno de Santa Fe implementarán nuevas medidas de seguridad para evitar la fuga de presidiarios.

El detonante para estos cambios fue la huida de Ariel Sebastián "Teletubi" Acosta del Centro de Justicia Penal de Rosario el viernes pasado.

Acosta se encontraba en el subsuelo del edificio judicial sin esposas, y también la celda estaba sin llave.

En este sentido, Walter Gálvez -secretario de Asuntos Penitenciarios de la Provincia- dialogó con el programa A Diario, y aseguró que detrás de la fuga de Acosta "hay un mensaje en todo esto".

Por tal motivo, desde el Gobierno provincial llevarán a cabo un nuevo protocolo para los internos de unidades penitenciarias que sean llevados a edificios judiciales, según lo dado a conocer por la agencia de noticias Derf

El funcionario anunció que van a ser "mucho más restrictivos. Lo vamos a poner a consideración del ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo".

Asimismo, expresó "queremos ser inflexibles, esto no puede ocurrir", y añadió "algo está fallando".

Dentro de las aristas del protocolo, Gálvez señaló que "uno de los ítems es la vestimenta. No pueden estar vestido de la misma manera que un transeúnte. Desde la semana que viene vamos a cambiar esa situación. Tienen que estar absolutamente identificables. Es un mecanismo de seguridad, no es estigmatización".