Se vota el presupuesto 2020 Locales 24 de diciembre de 2019 Redacción Por Será en la última sesión ordinaria del año, que se realizará este jueves a las 9 donde hay dos mociones respecto al artículo 4° y 11° y se consensuó el 6°. A su vez hay algunas modificaciones respecto al uso de partidas.

Este lunes se realizó la reunión de la comisión de gobierno y hacienda donde se dieron despacho a cinco proyectos, entre ellos el del presupuesto 2020, donde el miembro informante será el justicialista Jorge Muriel.

Esta herramienta fundamental de gestión tuvo varias instancias de análisis en el Concejo y en donde se formularon preguntas que fueron respondidas y en donde hay diferentes posturas en cuanto a algunos artículos y por eso el debate se hará en la misma sesión donde el oficialismo sostendrá el proyecto original y la oposición presentará las modificaciones correspondientes.

“Vamos a presentar distintas posturas en algunos puntos y en algunos otros consensuamos, básicamente en el articulado principal del presupuesto. Desde la oposición vamos a sostener que no se sumen más personal contratado mientras que el Ejecutivo y los concejales oficialistas quieren pasar de 300 a 350 contratados y nosotros creemos que no es necesario, por los cuales desde la oposición vamos a mantenerlo como ésta” el concejal de Cambiemos Leonardo Viotti.

En cuanto al famoso artículo sexto, -siempre está en el ojo de las discusiones-, Viotti señaló que “logramos un consenso entre las dos posturas, el Ejecutivo al principio quería que la movilidad de partidas no pase por el Concejo y se haga sólo informando y no pidiendo autorización, pero acordamos que si pase por el Concejo y le subimos el piso de movilidad un poco más, un 60% más de lo que tenía. Eso también fue un gesto importante por parte de nosotros para lograr un consenso. En cuanto al artículo 11 que le da al intendente la posibilidad de hacer movilidad entre las distintas áreas que se crean, nosotros no lo vamos a votar, pretendemos que se elimine y desde el oficialismo pretenden dejarlo”.

Ayer por la mañana la discusión también se centró en el tema partidas y recursos, y fundamentalmente y de algún modo adelantando la postura sobre el veto propositivo a la ordenanza del aporte a bomberos voluntarios, la oposición presentó alternativas para obtener los recursos para completar ese fondo.

“Nos pusimos de acuerdo en algunas cuestiones y en otras no pero desde la oposición queríamos disminuir los gastos de refrigerios y cafetería de intendencia y de la subsecretaría de deportes, que lo aumentaban muchísimo más de lo necesario y lo que decidimos finalmente es que ese dinero vaya a becas –esto fue iniciativa presentada por Juan Senn- y en otro porcentaje va a ir a auditoría externa ya que solo nos habían destinado para eso 70.000 pesos”, explicó el radical.

Viotti comentó que también acordaron que se va a generar el aporte a bomberos voluntarios de los puntos de contratación de servicios privados de diferentes áreas, de alrededor de ocho secretarías. Creíamos que había que disminuirlos porque esa también significaba una erogación muy grande y tampoco tenemos muy en claro cuáles son los servicios que se van a contratar, por lo cual consensuamos reducirlos”.



OTROS PROYECTOS

En la sesión del jueves también se votarán los siguientes proyectos: la designación del directorio de CAEPAM; la designación del conductor ejecutivo; un proyecto para adherir a la celebración del Día Internacional de la Mujer; una minuta de comunicación por actas por infracciones de un vehículo oficial.