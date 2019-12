"Sin educación no es posible pensar en una comunidad que se proyecte hacia el futuro” Información General 24 de diciembre de 2019 Redacción Por Así se expresó el intendente, Luis Castellano, durante el acto de cierre del programa Inclusión Educativa que este año celebró 10 años de continuidad. 28 jóvenes recibieron sus certificados de fin de cursado.

FOTO CP// CIERRE./ Un momento de la ceremonia desarrollada en la sede de la Sociedad Rural de nuestra ciudad.

Con la presencia del intendente, Luis Castellano, se realizó en las instalaciones de la Sociedad Rural de Rafaela el acto de cierre correspondiente a la Décima edición del programa Inclusión Educativa.

Acompañando al Intendente, estuvo la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, junto al equipo de docentes y tutores del programa que se desarrolló de manera coordinada en 5 barrios de la ciudad y que este año contó con 28 egresados.

En esa instancia, el intendente Luis Castellano expresó: “Tengo una gran satisfacción por estar hoy junto a estos jóvenes que muestran su alegría por haber llegado a fin de año, muchos de ellos terminando su 5° año cuando, tal vez, hace algunos años pensaban en dejar la secundaria y sus padres no sabían cómo hacer para que continúen”.

“Quiero agradecer al equipo de Educación que es encabezado por Mariana Andereggen y apuntalado por chicos y chicas docentes que trabajan en 5 grupos, y en distintos barrios de la ciudad, no solo prestando atención a lo educativo sino, fundamentalmente, a cada una de las problemáticas sociales que aparecen en cada uno de los jóvenes”, dijo el mandatario.

El Intendente agregó que “son alrededor 3 mil chicos y chicas que pasaron por Inclusión Educativa, que, en vez de estar en la calle, se sumaron a la escuela secundaria y eso hay que considerarlo porque, sino, el impacto social sería diferente. A partir de ahora, a estos jóvenes se les abre un nuevo horizonte, no solo para poder trabajar, sino para estudiar alguna de las 60 carreras terciarias o universitarias que hay en Rafaela”.

“El futuro son ellos y en ellos tenemos puesta toda nuestra confianza. Hay que acompañarlos, que no se caigan del sistema, reubicarlos en la escuela secundaria donde tenemos el mayor quiebre. Si no es en la secundaria, en el Centro Municipal de Capacitación en Oficios. Esto es lo que pensamos, creemos, diagramamos y proyectamos para nuestra ciudad de los 150 años: la educación como el eje fundamental en donde se articulan el resto de las cosas. Sin educación no es posible pensar en una comunidad que se proyecte hacia el futuro”, finalizó.



Ininterrumpida

Por su parte, Mariana Andereggen dijo que “el cierre de Inclusión Educativa de este año es especial porque son 10 años de una política pública ininterrumpida que tiene como objetivo universalizar y garantizar el acceso y la permanencia de calidad de los chicos en la escuela secundaria que es obligatoria”.

“Los estamos acompañando en 5 sectores de la ciudad, todos los días, 6 horas diarias, para que se puedan acercar en contra turno a estudiar, a completar sus carpetas y a compartir con sus pares, los jóvenes profesores y tutores, todas las experiencias que atraviesan en su adolescencia. Más allá de la enseñanza de las materias, aparecen situaciones complejas que tienen que ver con cuestiones socio-económicas, de salud, de vulneración de derechos y para eso estamos permanentemente atentos con una importante red de contención”, manifestó la funcionaria.

La secretaria comentó que “este año pasaron por el programa alrededor de 480 chicos y, más de la mitad, lo hicieron de manera permanente asistiendo de forma regular todas la semanas. Los otros se fueron acercando para preparar materias y rendir exámenes. Por eso, hoy estamos homenajeando a 28 egresados. Estamos orgullosos de poder llegar a cumplir 10 años con un programa como Inclusión Educativa que también dio lugar al nacimiento del Seguila!, Seguila Igual!, Talleres de Alfabetización y de acompañamiento educativo en las escuelas primarias”.



Docentes y alumnos

Doris, profesora integrante del programa, manifestó que “para todo el equipo de Inclusión Educativa es un día muy importante porque estamos festejando 10 años. Fueron muchísimos los chicos que transitaron por el programa, de todos los sectores, a quienes pudimos brindarles una oportunidad de inclusión, enseñanza y contención. Los chicos encontraron un vínculo con nosotros que los motivó a seguir con sus estudios secundarios”.

Mateo, alumno de la Escuela “Guillermo Lehmann”, destacó: “Quiero invitar a los jóvenes a que se sumen a Inclusión Educativa porque los va a ayudar mucho. En mi caso, aprobé materias que me costaban con la ayuda de las profesoras y los profesores que siempre estuvieron predispuestos. Pienso seguir haciendo una especialización en electromecánica para poder conseguir trabajo en alguna empresa de la ciudad”.

El cierre del programa Inclusión Educativa 2019 se produjo en un marco festivo que incluyó torta para celebrar su décimo aniversario y expresiones artísticas de la que todos los jóvenes disfrutaron con alegría junto a sus profesores y tutores.