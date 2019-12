Rosario: el oficialismo apoya la reducción del 30% de los sueldos de los concejales

El reclamo de la gente y el clamor popular para que se lleven a cabo ajustes políticos como para darle una mano al país en este momento tan complicado desde lo económico, en vez de seguir perjudicando a los que menos tienen, de a poco se empieza a sentir en el seno político de algunas provincias. Y una de ellas es la nuestra, la provincia de Santa Fe, y un claro ejemplo de ellos es lo que aconteció en las últimas horas en Rosario, donde el Concejo Municipal podría sumarse al plan de ahorro y austeridad sugerido por el intendente Pablo Javkin. De acuerdo a lo publicado este lunes por el Diario La Capital, los primeros en mostrarse a favor de este tipo de iniciativa fueron los integrantes del bloque Ciudad Futura, quienes a través de la presentación de la edila Caren Tepp proponen reducir el salario de los concejales un 30 por ciento. El primero en apoyar la idea fue el intendente. "Hemos invitado al Concejo y al Banco Municipal a adherir, entiendo que hay una predisposición a tomar medidas, no voy a decir cómo tienen que darse", aseguró este lunes, al cabo de presentar su proyecto de "ahorro y austeridad" para equilibrar las cuentas del municipio."Entiendo que hay una recepción de los propios concejales de que es un momento especial, será una discusión del propio Concejo, respetamos su criterio, vemos con satisfacción que hayan planteos del propio Concejo de sumarse a estas decisiones, reservamos el cómo a los concejales", aclaró Javkin a La Ocho.

En el mismo sentido se manifestó la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, quién apoyó la propuesta de Tepp: "Estoy de acuerdo, me parece una buena iniciativa, una manera de dar el ejemplo, le estamos pidiendo a los vecinos que hagan un esfuerzo por la situación económica, y me parece que nosotros desde la política deberíamos hacer lo mismo". "En mi rol de presidenta trataré de trabajar para encontrar los consensos necesarios para poder sacarla, estoy haciendo una ronda de consultas porque es una decisión que requiere el acuerdo de todos los bloques", agregó.

Schmuck admitió que la reducción del 30 por ciento del sueldo por concejal "tiene que ver con algo simbólico", dijo. "Es una cuestión de dar el ejemplo, es un gesto de austeridad, que puede arrancar por ahí, y seguir por el ordenamiento de las cuentas del Concejo", agregó para decir que será preciso ampliar a otras áreas para "incrementar la transparencia de las cuentas".



LA PROPUESTA DE

CIUDAD FUTURA

En tanto, ayer Tepp adelantó que presentará en el Concejo Municipal un proyecto para que los ediles rosarinos hagan un esfuerzo solidario y reduzcan su salario en un 30 por ciento y, además, haya un gravamen más alto para bancos, grandes constructoras, cerealeras y los habitantes de barrios privados de la ciudad. “En este marco, si le estamos pidiendo un esfuerzo solidario a la ciudadanía, la clase política no tiene que estar exenta de esa situación y, por el contrario, tenemos que ser los primeros en demos algún gesto contundente en ese sentido, por eso lo que vamos a proponer una reforma fiscal y política a nivel local”, contó Tepp hoy al programa “Zysman 830”, de La Ocho. Asimismo, señaló que su proyecto tiene dos ejes fundamentales, por un lado, la discusión sobre el Drei, TGI y otras tasas municipales, para que “sea mayor el gravamen a aquellos que más tienen”, y por el otro, el recorte del salario de los legisladores de un 30 por ciento, que más allá del aporte concreto a las finanzas municipales es un gesto político.



REBAJA PARA FUNCIONARIOS POLITICOS

Los concejales del interbloque Juntos por el Cambio proponen que la rebaja del 30 por ciento en las dietas de los concejales alcance también a los integrantes del gabinete de cargos políticos del Concejo Municipal y que el intendente Pablo Javkin evalúe una quita para los cargos de secretario y subsecretario de la planta política municipal. “Para reforzar el ahorro por un lado y para dar un ejemplo concreto a la sociedad, tras la aprobación de una ley nacional de emergencia que salva del ajuste en las jubilaciones a los expresidentes, los jueces y los fiscales federales”, explicó en un comunicado la bancada macrista, que pidió la reducción de sueldos del personal político de la intendencia. La propuesta, impulsadas por Anita Martínez, Daniela León, Germana Figueroa Casas, Alejandro Rosselló y Carlos Cardozo abarca a secretarios, directores, responsables de la Oficina Municipal del Consumidor, subsecretarios y secretarios privados, que integran la planta política del cuerpo legislativo de la ciudad.



CERES: REBAJA DEL 25%

Mientras tanto, Alejandra Dupouy, declaró el pasado viernes el estado de emergencia económica, financiera y administrativa de la Municipalidad, y en ese sentido dispuso una rebaja de sueldos del 25 por ciento para todos los funcionarios municipales. La mandataria de esa localidad del departamento San Cristóbal adujo que tomó la decisión ante las deudas que, según denunció, se generaron en la gestión anterior encabezada por Camilo Busquets. Al brindar los argumentos que la llevaron a tomar esa resolución, Dupouy manifestó: “Encontramos una situación que nos llevó a presentar este proyecto. Elevamos un proyecto de ordenanza por una emergencia económica, financiera y administrativa. En el decreto aplicamos la reducción del intendente y subsecretarios en un 25% por sobre la escala salarial vigente de la Festram (Federación de Sindicato de Trabajadores Municipales)”. La intendenta dijo que la Municipalidad tiene una deuda con proveedores "por más de 5 millones de pesos. Además de 19 millones de pesos en cheques. 416 fueron emitidos en los últimos días de la gestión de Busquets”, remarcó Dupouy a Radio Eme. Por último, mencionó que aparecieron deudas sin estar registradas: “Nos ha llegado también una deuda que no consta en los registros de compromisos asumidos de la gestión pasada, con una empresa de servicios por 3 millones de pesos”.



¿Y EN RAFAELA?

Por último, en nuestra ciudad, hasta este 24 de diciembre solo hubo una reducción del gabinete municipal que estaba hasta el 10 de diciembre, con un par de secretarias menos que presentó el intendente Luis Castellano antes de asumir su tercer mandato consecutivo. El nuevo departamento ejecutivo está conformado por 11 secretarías y 3 subsecretarías.