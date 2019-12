Dario Jeannot, ¿el arrepentido? Locales 24 de diciembre de 2019 Redacción Por CONCEJAL DE VENADO TUERTO

Darío Jeannot salió en todos los medios nacionales en estas últimas horas, ya que en su rol de concejal de Venado Tuerto propuso reducir el sueldo de él y sus colegas de banca en un 70% teniendo en cuenta que los ediles en dicha localidad del sur de la provincia de Santa Fe ganan en bruto un sueldo de $120.000. Jeannot perdió la votación 9 a 1. En su lugar se aprobó un proyecto en el cual se suspendieron los aumentos salariales durante seis meses y que ese dinero sea donado a instituciones. El último viernes, un diario de la ciudad de Santa Fe publicó que Jeannot se había arrepentido de su iniciativa original y que había borrado con un corrector su firma en la que se comprometía a donar el 70% de su sueldo.

Radiofonica.com se comunicó con el concejal de Venado Tuerto, quien desmintió esta versión y dijo que esa nota lleva la firma de Pablo Rodríguez, un empleado del senador del departamento General López, Lisandro Enrico que pertenece al Frente Progresista Cívico y Social. Además sostuvo que la iniciativa aprobada le da discrecionalidad a la presidencia del Concejo Municipal para elegir a las instituciones que recibirán ese dinero. Jeannot destacó que de esa sesión no hubo un registro ni de audio ni de video, que lo obligaban a donar el dinero a la presidencia del Concejo y sostuvo que no le podían exigir que donara algo que todavía no había recibido. Además, Jeannot dijo que recibió un llamado de la producción del programa Telenoche de Canal 13 de Buenos Aires para hacer un móvil y que él se comunicó con el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella para que salga en un medio nacional anunciando que se recortaba un porcentaje de su sueldo pero que el mandatario local se negó a esa propuesta.