Primeras egresadas en Nutrición Sociales 24 de diciembre de 2019 Redacción Por UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES

En el año 2014, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales con sede en Rafaela, continuaba con su proyecto de salud, y luego de los primeros años dictando Kinesiología y Fisiatría, lanzaba la Licenciatura en Nutrición. Esta carrera comenzó su dictado en febrero de 2015 y cinco años más tarde, tiene sus dos primeras egresadas.

Ellas son Ayelén Landriel, de 22 años, quien cursó sus estudios secundarios en la escuela Mario Vecchioli, y Agustina Vitaloni, de 24 años, proveniente de la escuela Misericordia. Terminaron juntas pero nos comentan que tuvieron razones muy diferentes para elegir esta carrera.

Ayelén realizó la orientación biológica en la escuela Vecchioli así que ya le gustaba todo lo relacionado con el área. “Cuando me enteré que abrían la carrera, fui a una charla informativa que hicieron y me gustó mucho, me entusiasmó y me decidí enseguida para comenzar Nutrición”, nos comentó.

Por su parte, Agustina nos muestra un caso bien diferente: “Yo había terminado la secundaria en el 2013 y primero decidí estudiar Psicopedagogía en Santa Fe. No me adapté a la ciudad y tampoco me gustó la carrera así que decidí dejar y estaba bastante indecisa sobre qué hacer. En Santa Fe viví con tres chicas que estudiaban Nutrición, así que las escuchaba hablar bastante sobre el tema y me fue interesando. Luego, me enteré que iba a abrirse en Rafaela, así que me decidí por comenzar y hoy estoy muy contenta”.

En general, ¿qué balance hacen de la carrera? ¿Les costó mucho?

Ayelén: A mí me gustó mucho la carrera, tiene una amplia carga horaria tanto de clases como de estudio, hay un cambio importante respecto a lo que es la secundaria pero en lo personal no lo sufrí tanto, pude adaptarme bastante rápido. El hecho de que venga de una orientación biológica también me ayudó con algunas materias. Por ahí, lo que más me costó fueron las materias más relacionadas a números como Estadística.

Agustina: En mi caso sentí bastante el salto de la secundaria a la universidad, yo venía de una orientación humanística y no teníamos ningún tipo de conocimiento de todo lo que se empieza a ver en la carrera. Me sirvió y ayudó mucho el cursillo de ingreso, la verdad que es muy importante porque nos permite nivelarnos bastante bien a todos. Y lo que más se dificulta siempre es el comienzo, en primer año hay materias fuertes de salud y son las que cuestan un poco más. En mi caso particular, Bioquímica me resultó muy complicada pero los profes nos ayudaron constantemente, nos tuvieron mucha paciencia y nos explicaron muy bien para poder entender. Después, a medida que avanza la carrera, todo se va haciendo más llevadero.

¿Qué cosas destacás de esta Licenciatura en Nutrición?

Ayelén: Varias cosas en general me gustaron de la carrera y de la universidad. Una es aprender que Nutrición no es sólo para hacer un plan alimentario, hay mucho de investigación que también es muy importante y personalmente me interesa. Y lo otro que es muy positivo es el contacto con los docentes, al ser comisiones de 20 - 30 alumnos, están constantemente preocupándose por si entendimos los contenidos o no, con mucha predisposición para explicar una, dos y tres veces si es necesario. Incluso nos pasaban su contacto personal para sacarnos dudas o pedirles más bibliografía, estaban siempre disponibles.

Agustina: Coincido con Ayelén en cuanto a los docentes, que además iba más allá de lo académico. El docente te conoce como persona, sigue nuestro cursado de manera constante, no somos un número como pasa en otras universidades. Entonces muchas veces nos veían que estábamos preocupadas porque algo no salía o por algún trabajo práctico o examen, y se acercaban a preguntarnos y ayudarnos; ese acompañamiento fue clave para nosotras. Nos sentíamos contenidas de principio a fin. Y otra cosa positiva es que se formó un lindo grupo, se vive un clima muy lindo y eso también es importante para juntarse a estudiar o hacer trabajos en conjunto.

Por otra parte, me parece que está muy bien armada la carrera, hay mucho de práctica que por ahí no hay en otras universidades. Nosotros fuimos muchas veces a los centros de salud y ahí vemos los casos directamente. Por ejemplo, una cosa es aprender la diabetes en la parte teórica y otra totalmente diferente es ver lo casos, los síntomas, cómo tratarlos. Y también es fundamental la supervisión del docente, es clave que el profesor esté ahí para marcarte el error, para decirte lo que no tenés que hacer o qué podes mejorar en la próxima consulta, asesorarnos cuando realizamos un diagnóstico o un plan alimentario.

Cuando se revisa el plan de estudio, aparece Arte coquinario. ¿De qué se trata?

Ahí básicamente nos enseñan a cocinar diferentes cosas y para distintos tipos de personas. Por ejemplo vimos comidas que se realizan en varias partes del mundo y luego comidas para diversas patologías como gastritis, diabetes o qué puede comer alguien que tiene celiaquía.

¿Se realizan muchas actividades con la comunidad durante la carrera?

Si, y en general son las actividades que más nos enriquecen porque vemos la realidad misma. Hemos realizado capacitaciones de alimentación saludable en escuelas y clubes, dimos charlas sobre el tema de comida saludable y los beneficios que trae, realizamos investigaciones donde concluimos que comer sano no es más caro, depende de los productos que se elijan. Fuimos al hospital a ver casos específicos de celiaquía y de esa manera ver la realidad y lo que padecen esas personas. En fin, vemos diferentes temas y patologías relacionadas con la alimentación y luego siempre hacemos algo en las instituciones de la ciudad, porque ese es el rol de la Universidad también. Poder difundir todo lo aprendido, comunicárselo a la gente, mostrarles otras formas de alimentarse.

¿Tienen definido qué harán en el futuro?

Ayelén: Me interesa todo lo relacionado con el cáncer, así que quiero hacer un posgrado y especializarme en eso. La mayoría tenemos algún familiar, amigo o conocido con esa enfermedad y me parece que la alimentación juega un rol muy importante. Por lo tanto voy a apuntar a eso.

Agustina: En mi caso, hay dos cosas que me gustan mucho y que voy a tratar de acoplarlas. Una es la neuronutrición, es decir, la nutrición en los casos de patologías neurológicas. De hecho, mi tesina, se basa en un caso de un adolescente que tenía una epilepsia refractaria, la nutrición es muy importante en estos casos. Y además, me interesa mucho la parte pediátrica, así que la idea es volcarme más a niños y adolescentes.