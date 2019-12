Sigue en caída la actividad industrial

El Instituto Provincial de Estadística y Censos dio a conocer en las últimas horas el informe del Índice Provincial de Actividad Industrial correspondiente al mes de septiembre de 2019. En este sentido, el IPAI presentó en enero-septiembre de 2019 una caída de 9,3% respecto al mismo período del año previo. En términos desestacionalizados, sin embargo, el cambio mensual fue positivo alcanzando un 2,7%. Durante septiembre de 2019, los bloques industriales que componen el IPAI mostraron comportamientos dispares: la mayor recuperación se observó en Procesamiento de carne y pescado con 48,0%, seguida de Muebles y colchones que presentó una variación anual de 25,0%, encontrándose luego el sector Maquinaria agrícola y equipos de uso general con un 23,3%. En el extremo opuesto, los sectores con mayores caídas fueron Madera, papel y productos derivados, excepto muebles, con una contracción del 29,9%, y Metales comunes que registró un descenso del 24,1%.

Considerando los sectores de mayor relevancia para la provincia, Aceites y grasas de origen vegetal presentó una suba anual de 15,6% en septiembre de 2019, mientras que la fabricación de Metales comunes se contrajo un 24,1%, como ya se comentó. Por otro lado, Productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo mostró una baja de 7,0% en términos interanuales.

El Índice Provincial de Actividad Industrial (IPAI) desarrollado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) tiene por objetivo medir el nivel de actividad del sector industrial de la provincia de Santa Fe, en base a las ventas declaradas por el sector. La información se obtiene a través de la Encuesta Industrial Mensual; relevamiento realizado en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La población de referencia del índice son los locales industriales de la provincia de Santa Fe, que fueron agrupados en “bloques” de acuerdo a su rama de actividad y su afinidad en el proceso productivo.Las ponderaciones indican el peso relativo de cada uno de los bloques en el IPAI, y se calculan de acuerdo a la participación de cada uno de ellos en el Producto Bruto Geográfico a precios básicos (PBGpb) del año 2004 para la provincia de Santa Fe.



SANTA FE: AUMENTO EL

COSTO DE LA PRODUCCION

En segundo término, el IPEC comunicó el índice del costo de la construcción de la ciudad de Santa Fe. De acuerdo a los datos dados a conocer, el nivel general del costo de la construcción (CC) en la ciudad de Santa Fe correspondiente a noviembre de 2019 registra un aumento de 4,99% en relación al mes anterior. Este resultado surge como consecuencia del alza de 4,59% en el capítulo “Materiales”, de 6,00% en el capitulo “Mano de obra” y de 1,87% en el capítulo “Gastos generales”. En el capitulo “Materiales”, los grupos de artículos con los aumentos más significativos son: Pinturas, 9,16%; Amoblamientos, 7,83%; Cementos, 6,05%; Carpintería de aluminio, 4,90%; Aceros nervados, 3,65%; Perfiles metálicos, 3,69%; Ladrillos, 2,23%. El capítulo “Mano de obra” incorpora los nuevos valores establecidos por la Resolución Nº 2019-691-APN-SECT MPYT para las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 76/75, estableciendo un aumento de 6,00% que rige a partir del 1º de noviembre de 2019, aplicable sobre los valores vigentes al mes de octubre de 2019. El alza de “Gastos generales” se debió principalmente al grupo “Alquiler”.

El Costo de la Construcción (CC), es un indicador de corto plazo, que permite establecer el valor promedio mensual del costo de la construcción por metro cuadrado de una vivienda tipo en la ciudad de Santa Fe. Se trata de una Vivienda Unifamiliar; siendo la superficie total 69,50 m2. (Cubierta 65,64 m2 y semi cubierta 3,86 m2). Su objetivo es la medición de precios de un periodo al otro, de todos los insumos que intervienen en las distintas etapas de la construcción (materiales, mano de obra, maquinarias, etc.) desde la preparación del terreno, pasando por las estructuras, cerramientos, instalaciones y servicios, hasta las terminaciones y acabados finales. Para el cálculo del costo se considera que la adquisición de los materiales, insumos, la contratación de la mano de obra y demás, se realiza dentro del ejido de la misma ciudad de Santa Fe. No se incluye el valor del terreno, ya que el mismo se encuentra por fuera del proceso constructivo. Se incluye el IVA, ya que la vivienda es construida por un particular, es decir, que absorbe todo el impuesto como consumidor final. El Relevamiento de Materiales se realiza mensualmente, a partir de un directorio de locales dedicados a la venta al por menor de materiales para la construcción. Para la Mano de Obra, se toma como referencia, las remuneraciones de los trabajadores de empresas constructoras. Se consulta a la UOCRA, Colegios Profesionales y demás instituciones relacionadas, obteniendo así, el valor hora y adicionales correspondientes.