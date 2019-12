ANSeS reduce tasas para los jubilados Nacionales 24 de diciembre de 2019 Redacción Por También anunció la suspensión del pago de tres cuotas de los créditos tomados.

BUENOS AIRES, 24 (NA).- El Gobierno anunció ayer la suspensión del pago de las cuotas de enero, febrero y marzo de los préstamos contraídos por jubilados y pensionados, y una reducción de las tasas de entre 11 y 12 puntos. Así lo confirmó el titular de la ANSeS, Alejandro Vanoli, en la Casa Rosada, durante una conferencia de prensa que ofreció al término de la reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández.

Según indicó el funcionario, a partir del 1 de enero quienes hayan tomado créditos con la ANSeS, ya sean jubilados, pensionados y beneficiarios de las (AUH) Asignaciones Universal por Hijos, serán beneficiados con la reducción de entre 11 y 12 puntos porcentuales de la tasa de interés.

Dicha medida beneficiará a 5,5 millones de personas, dado que "no van a pagar la cuota" de los créditos contraídos de los próximos tres meses, que contrajeron con dicho organismo.

El beneficio anunciado, sobre la reducción de la tasa de interés de entre 11 y 12 puntos, se suma a los aumentos de suma fija que recibirán en diciembre y enero, mediante el bono de 5000 pesos como parte de un paquete que dispuso el Gobierno para "recuperar los ingresos de los más vulnerables".

Por otra, Vanoli afirmó hoy que "no sé prevé afectar derechos adquiridos, pero en un estado prácticamente quebrado no puede haber doble standar", al ser consultado sobre la reformulación de las jubilaciones de privilegia del cuerpo diplomático y el sector judicial.

En ese sentido, el titular de la ANSeS indicó que el Congreso "debe legislar para encontrar una paridad", y aclaró que "no puede haber jubilaciones de primera y de segunda".

De inmediato consideró que "la suerte de estos regímenes especiales tiene que ser la misma que la de los ciudadanos comunes".

Además, dijo que "no puede ser que haya privilegios", en referencia a los dos proyectos que se están evaluando en el Gobierno y que serán tratados en el parlamento en los próximos meses, en el marco de la ampliación de las sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero.

Tal como lo anunció el propio Jefe de Estado mientras el senado debatía el mega proyecto sobre la emergencia y que horas después fue aprobado y se espera que en el transcurso de la jornada se publique en el Boletín Oficial.