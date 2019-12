Llega una misión del FMI Nacionales 24 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 24 (NA). - Una misión del Fondo Monetario Internacional llegará a la Argentina en los próximos días, informó ayer el presidente Alberto Fernández. El jefe de Estado lo confirmó al visitar la sala de periodistas para dar un saludo de fin de año.

En fuentes del Ministerio de Economía también se indicó que todavía "no hay fecha" y que la llegada "será pronto", por lo que no se descarta que podría arribar en la primera quincena de enero. Fuentes del Palacio de Hacienda resaltaron que "hay buena voluntad y relación" en las conversaciones que se mantienen vía telefónica para acordar la fecha.

Una fuente de la Secretaría de Finanzas señaló la semana anterior que se espera la llegada al país del nuevo representante del FMI para la Argentina, el economista venezolano Luis Cubeddu, para definir los futuros encuentros.

Cubeddu, cuya esposa es argentina, tiene previsto pasar las fiestas en el país y en enero iniciar su actividad oficial.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, había adelantado que ya hay "negociaciones iniciadas" con el FMI, y que el programa que alcanzó la administración anterior con el organismo "no funcionó".