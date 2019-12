La balanza comercial con el superávit más alto del año Nacionales 24 de diciembre de 2019 Redacción Por El saldo favorable del comercio exterior alcanzó los US$ 2.445 millones.

BUENOS AIRES, 24 (NA).- El comercio exterior registró en noviembre último el superávit más alto del año, con 2.445 millones de dólares, y la balanza comercial cumplió quince meses de saldos positivos, informó ayer el INDEC. Las exportaciones sumaron en noviembre US$ 5.854 millones y tuvieron un crecimiento del 9,4%, mientras las importaciones llegaron a US$ 3.409 millones, con una caída del 21,9% en la misma comparación.

El saldo comercial de los primeros once meses del año alcanzó un superávit de US$ 13.170 millones y podría superar los US$ 15.000 millones anuales en diciembre próximo, si se repite el superávit del mismo mes del 2018. En el año, las exportaciones acumulan ventas por US$ 59.702 millones, con una mejora interanual acumulada del 5,8%, y las importaciones US$ 45.992 millones, con una contracción del 25,3% en el mismo período.

Los principales socios comerciales en noviembre fueron Brasil, China y Estados Unidos, y con el país vecino se alcanzó un superávit de US$ 228 millones, incluyendo el Mercosur, que llega a los US$ 818 millones en todo el año.

La Argentina tiene también superávit en la balanza comercial con los países africanos y el MAGREB por US$ 2.753 millones, Medio Oriente por US$ 2.576 millones y Chile por US$ 2.266 millones, mientras que los mayores déficit son con China por US$ 2.186 millones y el NAFTA (EE. UU., Canadá y México) con US$ 2.288 millones.

Las exportaciones en noviembre aumentaron en US$ 504 millones respecto de igual mes del año anterior, por la suba en cantidades exportadas de 14,5%, ya que los precios cayeron 4,4%.

En noviembre, las exportaciones de productos primarios subieron 36,1%, las manufacturas de origen agropecuario 9,4% y de origen industrial 3,8%, mientras que las de combustibles y energía cayeron 30,2%.

Las importaciones en noviembre descendieron US$ 954 millones interanuales, porque las cantidades compradas bajaron 14,5% y los precios se contrajeron 8,6%.

En noviembre, las importaciones de bienes de capital disminuyeron 16,5%; bienes intermedios, 29%; las de combustibles y lubricantes, 19,9%; las de piezas y accesorios para bienes de capital, 3,3%; las de bienes de consumo, 14,5%; y las de vehículos automotores de pasajeros, 58,5%.