Pusineri es el nuevo entrenador del Rojo

BUENOS AIRES, 24(NA) -- El entrenador Lucas Pusineri se mostró ayer agradecido por la confianza depositada en él para que se haga cargo del plantel de Independiente, y confió en "estar a la altura de las circunstancias" en su flamante puesto.

Según confirmaron a NA fuentes del entorno del entrenador, Pusineri firmó un contrato por un año, luego de haber aventajado a los otros candidatos al cargo: Mauricio Pellegrino, Jorge Almirón y Hernán Crespo.

"Sabía que una vez que me fui de esta institución como jugador, sabía que iba a volver desde este lugar y agradezco la confianza que depositaron en mí. Trataré de estar a la altura de las circunstancias", expresó Pusineri en la conferencia de prensa en la que fue presentado por el presidente del club, Hugo Moyano.

El flamante entrenador, quien proviene del Deportivo Cali de Colombia, reconoció que "se cumple un sueño" en su llegada al club de Avellaneda.

"Vengo a trabajar, prometiendo eso. Soy una persona que quiere lo mejor para la institución porque detrás de esto hay una gran ilusión y quiero transmitírsela al plantel, para poder tener química", sentenció el DT.

Pusineri recordó que hace dos años mantuvo una reunión con los dirigentes de Independiente, pero dijo que en ese momento "no se logró realizar".

"Ahora espero poder contar con la posibilidad de poder convencer y que se traslade a todos". señaló.

En cuanto al fixture que tiene que afrontar, con choques inmediatos ante River, Boca, y Racing, entre otros, dijo que "es un lindo desafío", y si bien apostó por un equipo que tenga "una identidad de juego", aclaró que su idea va más allá del triunfo o la derrota.

Pusineri, de 43 años, surgió de las inferiores del -en ese momento- Ferrocarril Urquiza como jugador, luego pasó por Almagro y San Lorenzo, desde donde llegó al "Rojo", para el cual convirtió el gol que le dio el título del Apertura 2002 al equipo dirigido por Américo Gallego.

Luego de un buen trabajo en el Deportivo Cali de Colombia, en donde obtuvo un 51 por ciento de efectividad, Pusineri tendrá debut como DT en la Superliga argentina.

Antes había tenido su primera experiencia en Deportivo Cúcuta, donde con un 78% de efectividad logró el ascenso a la primera división de ese país. .

Su debut en Independiente, que tiene 21 puntos y está a nueve del líder Argentinos Juniors, será una buena medida: el 18 de enero recuperará el postergado ante River y luego enfrentará a Boca Juniors.

En primera instancia, la intención de la directiva era contar con Pellegrino, pero la realidad es que el DT le solicitó que no desarmaran el plantel y trajeran muchos refuerzos, algo que le directiva no está dispuesta a hacer.

Con este escenario, se juntaron con Pusineri este domingo para interiorizarse de su proyecto y el lunes acordaron los términos del contrato con Gustavo Goñi, su representante.

De hecho, el propio club lo hizo oficial a través de su cuenta de Twitter: "¡Bienvenido, Lucas! Lucas Pusineri es el nuevo entrenador de #Independiente. Qué placer tenerte otra vez en casa".

Junto a él trabajarán Rubén Tanucci como ayudante de campo (surgió del club y dirigió en inferiores), Ariel Perticarari (preparador físico que estuvo muchos años con Caruso Lombardi) y Leonardo Díaz (entrenador de arqueros, campeón con el equipo del "Tolo").